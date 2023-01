Le membre du Congrès de Floride Steube blessé dans un accident à la maison

SARASOTA, Floride (AP) – Un membre du Congrès de Floride a été blessé dans un accident à son domicile mercredi après-midi, a indiqué son bureau.

Le bureau du représentant américain Greg Steube a publié une courte déclaration disant qu’il avait été impliqué dans un accident sur sa propriété et qu’il avait subi plusieurs blessures. La déclaration n’incluait pas de détails sur les blessures ni sur leur gravité.

“Nous fournirons des mises à jour supplémentaires lorsque cela sera possible”, indique le communiqué. “Veuillez prier pour le membre du Congrès et sa famille.”

Steube a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants en 2018 et vient de commencer son troisième mandat. Le républicain représente tous les comtés de Sarasota et de Charlotte et une partie du comté de Lee.

The Associated Press