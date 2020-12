Le membre du Congrès Dan Crenshaw a affirmé que son compte Twitter avait été piraté après que quelqu’un ait signalé qu’il suivait une escorte sur la plate-forme.

Zachary Petrizzo a partagé une capture d’écran en ligne hier qui montrait que le compte de Crenshaw était l’un des 13000 abonnés de la page.

En quelques heures, Crenshaw avait répondu, disant aux gens de « grandir » et qu’il avait changé son mot de passe – semblant prétendre que son compte avait été piraté.

Le compte d’escorte appartient à une femme de New York qui s’appelle Olivia May sur son profil, qui est privé et les gens doivent demander à la suivre avant de pouvoir voir son contenu.

En réponse au tweet, Crenshaw a dit aux gens de « grandir » et a affirmé que ni lui ni son équipe n’avaient suivi le compte intentionnellement.

Sa description sur Twitter se lit comme suit: « Votre fille aux longues jambes préférée à côté. Amoureux de la lingerie. Globe trotter.

S’adressant aux médias sociaux hier, M. Petrizzo a écrit: « Le membre du Congrès Dan Crenshaw suit actuellement une escorte sur Twitter qui facture 1500 dollars de l’heure. »

Parallèlement à la capture d’écran montrant que Crenshaw suit la page, il a également partagé la liste de prix d’Olivia May, qui varie de 1500 dollars pour une heure à 10000 dollars pour une journée complète.

Quelques heures après son poste, le membre du Congrès du Texas avait répondu: «Grandissez les gens, personne dans mon équipe, ni moi, n’avons délibérément suivi ce récit.

«Merci d’avoir signalé. Les mots de passe ont changé. ‘

Les réponses au tweet de M. Petrizzo ont été mitigées, certains l’attaquant pour son poste et se rangeant du côté de Crenshaw et d’autres traitant le membre du Congrès d’hypocrite.

Une personne a écrit: «Il n’y a rien de mal dans le travail du sexe légal et consensuel. La liberté signifie l’autonomie corporelle. Le problème, ce sont des gens comme Crenshaw qui sont essentiellement des hypocrites.

Un autre a déclaré: « Certainement rien de mal dans ce qu’elle fait dans la vie. Mais pas seulement de l’hypocrisie, mais il a fait un vœu à sa femme, donc s’il utilise les services de cette femme, j’espère que c’est avec la connaissance et l’approbation de sa femme.

« Je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal, à part agir de manière hystérique lorsque la situation s’est révélée, affirmant qu’il a été piraté », a déclaré l’un d’eux. «S’il te plaît, grandis. Suivre quelqu’un sur Twitter ne signifie rien, rien du tout. En résumé, je pense qu’il proteste trop.

Lorsque Crenshaw a répondu, un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « Vous n’avez rien fait de mal. Ne reculez pas la pédale comme ça et ne blâmez pas les pirates comme si vous étiez un boomer. Les gens veulent des combattants. Débrouille toi avec ça.’

Depuis l’incident, le nombre d’abonnés d’Olivia a augmenté de 2000.

La semaine dernière, Crenshaw était l’un des 106 républicains de la Chambre à avoir signé un mémoire à un ami du tribunal pour soutenir le procès du Texas qui vise à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.