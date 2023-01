Le membre du Congrès américain Santos fait face à d’autres allégations

Un groupe de surveillance de la campagne dépose une plainte lundi auprès de la Commission électorale fédérale américaine, accusant le représentant nouvellement assermenté George Santos d’avoir utilisé illégalement des fonds de campagne pour payer des dépenses personnelles et de dissimuler la source de plus de 700 000 $ US que le républicain de New York a labourés. dans sa candidature électorale.

La plainte du Campaign Legal Center allègue également que la campagne du membre du Congrès assiégé a falsifié la façon dont il a dépensé les fonds de campagne, citant des dizaines de déboursements d’exactement 199,99 $ US – un centime en dessous du seuil au-dessus duquel les campagnes doivent conserver les reçus.

La plainte marque la dernière complication juridique potentielle pour Santos, qui a été largement critiqué pour ses fabrications sur sa biographie. Les procureurs fédéraux enquêtent sur ses finances et les responsables de l’application des lois au Brésil ont déclaré qu’ils rétabliraient les accusations de fraude contre lui, liées à un chéquier volé en 2008. Et dans une action distincte lundi, American Bridge 21st Century, un groupe aligné avec les démocrates, a annoncé il avait déposé une plainte auprès du Bureau de l’éthique du Congrès, demandant une enquête sur les rapports de divulgation financière que Santos avait déposés auprès de la Chambre des représentants des États-Unis en tant que candidat.

“George Santos a menti aux électeurs sur beaucoup de choses, mais bien que mentir sur vos antécédents ne soit peut-être pas illégal, tromper les électeurs sur le financement et les dépenses de votre campagne est une grave violation de la loi fédérale”, a déclaré Adav Noti, vice-président du Campaign Legal Center. président, a déclaré dans un communiqué.

L’avocat personnel de Santos, Joe Murray, a refusé de commenter lundi, affirmant qu’il n’avait pas vu la plainte. CNN a également contacté Santos par l’intermédiaire de son bureau du Congrès et de son trésorier de campagne.

Murray a précédemment défendu l’activité de la campagne, déclarant dans un communiqué: “La suggestion selon laquelle la campagne de Santos s’est engagée dans des dépenses illégales de fonds de campagne est au mieux irresponsable.”

Santos a publiquement reconnu avoir menti sur certaines parties de sa biographie, y compris des affirmations selon lesquelles il était diplômé de l’université, mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait commis aucun crime et avait l’intention de remplir son mandat au Congrès. Lui et d’autres membres de la Chambre ont prêté serment tôt samedi, à la suite du long combat de Kevin McCarthy pour devenir président.

UNE QUESTION À 705 000 USD

Certaines des plus grandes questions concernant l’activité de campagne de Santos se sont concentrées sur la manne financière qui a permis au républicain de prêter 705 000 $ US à sa campagne réussie de 2022. Santos a renversé un siège détenu par les démocrates à Long Island en novembre, aidant les républicains à saisir une majorité étroite à la Chambre.

Dans la précédente candidature ratée de Santos au Congrès, en 2020, son formulaire de divulgation financière personnelle ne mentionnait aucun actif et un salaire de 55 000 $ US, selon la plainte du Campaign Legal Center.

Deux ans plus tard, Santos a rapporté un salaire de 750 000 dollars américains de l’organisation Devolder, qui, selon lui, avait gagné entre 1 000 001 et 5 millions de dollars américains de revenus l’année précédente. Il a également déclaré posséder un appartement à Rio de Janeiro, un compte courant d’une valeur comprise entre 100 001 et 250 000 dollars américains et un compte d’épargne d’une valeur comprise entre 1 000 001 et 5 millions de dollars américains.

Dans la plainte, le Campaign Legal Center note que les prêts à la campagne et la candidature de Santos au Congrès “étaient essentiellement contemporains de la formation et du succès soudain” de Devolder. Santos a constitué une société appelée Devolder LLC en Floride trois semaines après le lancement de son offre de 2022, selon la plainte et ses pièces.

Les circonstances “indiquent que des personnes ou des sociétés inconnues peuvent avoir illégalement acheminé de l’argent vers la campagne de Santos”, affirment les avocats du Campaign Legal Center dans leur plainte.

Alors que les candidats peuvent contribuer ou prêter un montant illimité de leurs fonds personnels à leurs propres campagnes, il est contraire à la loi fédérale de donner de l’argent d’entreprise à un candidat au Congrès ou de donner de l’argent au nom d’une autre personne ou organisation.

Dans une interview le mois dernier avec Semafor, Santos a décrit Devolder comme effectuant de la “construction de contrats” et des “conseils spécialisés” pour des “individus fortunés” et a déclaré qu’il avait “décroché quelques contrats d’un million de dollars” au cours des six premiers mois de démarrage de l’entreprise.

Son formulaire de divulgation financière ne répertorie aucun client de Devolder, et la plainte du Campaign Legal Center note que Santos a précédemment proposé une description différente de l’entreprise sur son site Web de campagne, l’appelant “l’entreprise de sa famille” et se décrivant comme supervisant 80 millions de dollars d’actifs sous le management.

ALLÉGATIONS D’UTILISATION PERSONNELLE

Le Campaign Legal Center a également demandé aux régulateurs fédéraux du financement des campagnes d’examiner les paiements de loyer, dont un total de 10 900 $ US à Cleaner 123 Inc. à Huntington, New York. Les dépenses sont décrites dans les rapports de financement de la campagne comme « loyer » ou « location d’appartement pour le personnel ».

Le New York Times, qui a publié pour la première fois un article sur les documents de campagne de Santos, a rapporté qu’un voisin avait déclaré que Santos vivait à l’adresse depuis des mois.

La FEC, qui se trouve souvent dans une impasse partisane, n’enquête pas toujours sur les plaintes, ce qui incite les groupes de surveillance à demander parfois aux tribunaux d’intervenir et à forcer l’agence à imposer des amendes civiles contre les campagnes.

Les procureurs fédéraux ont poursuivi avec succès des affaires pénales impliquant des «donneurs de paille» – lorsque quelqu’un fait un don au nom d’une autre personne – et des cas dans lesquels des politiciens ont converti l’argent des donateurs à un usage personnel.

Noti du Campaign Legal Center a exhorté la FEC à agir de sa propre initiative.

“En tant qu’agence responsable de l’application des lois américaines sur le financement des campagnes, la FEC doit au public de découvrir la vérité sur la façon dont George Santos a collecté et dépensé l’argent qu’il a utilisé pour se présenter aux élections”, a-t-il déclaré.