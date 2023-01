Le membre du Congrès américain George Santos quitte les comités | Nouvelles américaines

Un membre du Congrès américain qui a menti sur son passé a démissionné des principaux comités de Capitol Hill.

George Santos a résisté aux appels à sa démission en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis après qu’il est apparu qu’il avait fabriqué des affirmations sur ses antécédents.

Au milieu d’une pression croissante pour démissionner, il a maintenant annoncé qu’il serait “temporairement sauvé des missions du comité”.

“Avec l’attention continue entourant à la fois mes enquêtes financières personnelles et de campagne, j’ai soumis une demande au président McCarthy pour que je sois temporairement récusé de mes missions au sein du comité jusqu’à ce que je sois innocenté”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“C’est une décision que je prends très au sérieux. Les travaux du 118e Congrès doivent se poursuivre sans fanfare médiatique.

George Santos : La vérité sur la « fraude » républicaine et ce que l’avenir lui réserve

“Il est important que je me concentre principalement sur le service aux électeurs du troisième district du Congrès de New York et sur la représentation au niveau fédéral sans distraction.”

Il a ajouté: “Je tiens à remercier personnellement le président McCarthy de m’avoir rencontré pour discuter de la question et de m’avoir permis de prendre le temps de bien laver mon nom avant de retourner dans mes comités.

“À mes électeurs, je reste déterminé à servir le district et à fournir des résultats à la fois pour le troisième district du Congrès de New York et pour le peuple américain.”

Le membre de la Chambre des représentants, âgé de 34 ans, s’était vu confier des postes au sein des comités du Congrès pour la science et les petites entreprises.

M. Santos a été élu à la Chambre des représentants en novembre, mais sa courte carrière au pouvoir a été entravée par des révélations continues de mensonges dans sa trame de fond auto-écrite.

En plus des questions persistantes sur les mensonges entourant son emploi, ses études et ses antécédents familiaux, M. Santos fait l’objet d’enquêtes distinctes sur ses affaires financières et les finances de sa campagne.

Image:

Les gens manifestent contre Santos



Quelles affirmations Santos a-t-il faites?

Il a affirmé que ses grands-parents avaient survécu à l’holocauste, mais la recherche généalogique n’a trouvé aucune preuve qu’ils avaient une ascendance juive. M. Santos a par la suite affirmé n’avoir jamais prétendu être juif, seulement “juif”.

Il a dit que sa mère était au World Trade Center lors des attentats du 11 septembre, mais les dossiers d’immigration montrent qu’elle n’était pas dans le pays à ce moment-là.

Sa prétention d’avoir été un banquier de Wall Street a été discréditée par les employeurs qu’il a listés sur son CV.

Il a dit qu’il était une star du volley-ball au Baruch College de New York, mais il a déclaré qu’il n’avait aucune trace de lui.

Des artistes de drag au Brésil disent qu’ils se souviennent Mr Santos en drag queen, du nom de Kitara Ravache. Interrogé, M. Santos a déclaré aux journalistes qu’il s’était simplement “amusé lors d’un festival”.

« Tromperie, mensonges et fabrication »

Des appels à la démission de M. Santos en tant que membre du Congrès ont été lancés par des républicains ainsi que par ses adversaires démocrates.

Dans le district où il a été élu, le comté de Nassau à New York, les républicains locaux l’ont appelé à se retirer, qualifiant sa campagne électorale de “tromperie, mensonges et fabrication”.

Santos, cependant, bénéficie toujours du soutien de hauts républicains de Capitol Hill, qui ont besoin de son siège pour conserver une faible majorité à la Chambre des représentants.