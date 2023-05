Le membre du Congrès américain George Santos devrait faire face à des accusations: sources

Le membre du Congrès américain George Santos, qui a fait face à l’indignation et aux moqueries à propos d’une litanie de fabrications sur son héritage, son éducation et son pedigree professionnel, a été inculpé d’infractions pénales fédérales, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes proches du dossier.

Les accusations portées contre Santos, déposées dans le district oriental de New York, restent sous scellés. Les gens ne pouvaient pas discuter publiquement des détails spécifiques de l’affaire jusqu’à ce qu’elle soit descellée et aient parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

Le descellement se produirait lorsque Santos comparaîtrait devant le tribunal, ce qui pourrait avoir lieu dès mercredi.

Contacté mardi, Santos a déclaré: « C’est une nouvelle pour moi. »

« Vous êtes le premier à m’appeler à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’un bref entretien téléphonique.

Un porte-parole du bureau du procureur américain a refusé de commenter. Les accusations ont été signalées pour la première fois par CNN.

Les accusations pourraient cibler le financement, pas reprendre les mensonges

Le républicain de New York a admis avoir menti sur son ascendance juive, ses antécédents à Wall Street, ses diplômes universitaires et son passé de joueur de volleyball vedette.

De sérieuses questions sur ses finances ont également fait surface – y compris la source de ce qu’il prétendait être une fortune rapidement amassée malgré les récents problèmes financiers, y compris les expulsions et des milliers de dollars de loyer impayé.

Les gens tiennent des banderoles appelant à la démission de Santos, au Capitole de Washington, DC, le 7 février. (Michael A. McCoy/Reuters)

Santos a résisté aux appels à la démission et a récemment annoncé qu’il se présentait pour une réélection. Il a déclaré que ses mensonges sur l’histoire de sa vie, notamment en disant aux gens qu’il avait des emplois dans plusieurs sociétés financières mondiales et un somptueux portefeuille immobilier, étaient des embellissements inoffensifs de son CV.

Ses collègues républicains de New York faisaient partie de ceux qui ont exigé sa démission, affirmant qu’il avait trahi les électeurs et son propre parti avec ses mensonges.

Les républicains au Congrès ne bénéficiant que d’une faible marge, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’a pas exigé sa démission, bien que Santos ait démissionné des comités auxquels il avait été affecté.

Outre les questions sur l’histoire de sa vie, les dépenses de campagne de Santos ont suscité un examen minutieux en raison de paiements inhabituels pour les voyages, l’hébergement et d’autres articles.

Revenu modeste déclaré dans le dossier du gouvernement

Le centre juridique non partisan de la campagne a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale (FEC) et a exhorté les régulateurs à enquêter sur Santos. La « montagne de mensonges » que Santos a propagée pendant la campagne sur l’histoire de sa vie et ses qualifications, a déclaré le centre, devrait inciter la commission à « enquêter de manière approfondie sur ce qui semble être des mensonges tout aussi éhontés sur la façon dont sa campagne a collecté et dépensé de l’argent ».

Dans ses documents déposés auprès de la FEC, Santos a d’abord déclaré qu’il avait prêté à sa campagne et aux comités d’action politique connexes plus de 750 000 $ US – de l’argent qui, selon lui, provenait d’une entreprise familiale.

Pourtant, la richesse nécessaire pour faire ces prêts semble être sortie de nulle part. Dans une déclaration de divulgation financière déposée auprès du greffier de la US House en 2020, Santos a déclaré qu’il n’avait aucun actif et un revenu annuel de 55 000 $. Son entreprise, la Devolder Organization, n’a été constituée qu’au printemps 2021.

En septembre dernier, Santos a déposé un autre formulaire de divulgation financière indiquant que cette nouvelle société, constituée en Floride, lui avait versé un salaire de 750 000 $ au cours de chacune des deux dernières années, plus 1 à 5 millions de dollars supplémentaires en dividendes. Dans une interview, Santos a décrit l’organisation Devolder comme une entreprise qui aidait les riches à acheter des choses comme des yachts et des avions.

Les archives judiciaires indiquent que Santos a fait l’objet de trois procédures d’expulsion dans le Queens entre 2014 et 2017 en raison d’un loyer impayé.

Le président du Parti républicain du comté de Nassau, Joseph Cairo, tenant le micro, et des membres du comité républicain du comté tiennent une conférence de presse sur le sujet de Santos, à Westbury, NY, le 11 janvier. (Andrew Kelly/Reuters)

Le Comité républicain du comté de Nassau, qui avait soutenu sa candidature, a déclaré qu’il ne soutiendrait pas Santos pour sa réélection.

Santos a perdu sa première course au Congrès en 2020, mais a couru à nouveau en 2022 et a gagné dans un district situé dans la banlieue de Long Island et une partie du Queens.

Un journal local, le North Shore Leader, avait soulevé des questions sur les antécédents de Santos avant les élections, mais ce n’est que quelques semaines après les élections que la profondeur de sa duplicité est devenue publique. Le New York Times a rapporté que les entreprises où Santos prétendait avoir travaillé, Citigroup et Goldman Sachs, n’avaient aucune trace de lui ayant été un employé.

Le Baruch College, où Santos a affirmé avoir obtenu un diplôme en finance et en économie, a déclaré qu’il n’avait pas été étudiant.

Au-delà des références, Santos a inventé une histoire de vie qui a également été remise en question, y compris les affirmations selon lesquelles ses grands-parents « ont fui la persécution juive en Ukraine, se sont installés en Belgique et ont de nouveau fui la persécution pendant la Seconde Guerre mondiale ». Au cours de sa campagne, il s’est qualifié de « fier juif américain ». Confronté à des questions sur cette histoire, Santos, un catholique romain, a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de revendiquer l’héritage juif.

Le dernier membre du Congrès à être inculpé, le républicain Jeff Fortenberry du Nebraska, a démissionné de ses fonctions après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir menti aux autorités fédérales au sujet d’un don de campagne illégal d’un ressortissant étranger.