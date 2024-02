Le membre du Congrès américain Andy Ogles suscite l’indignation avec son commentaire sur Gaza – « Tuez-les tous » | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les musulmans, les démocrates et les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur mécontentement mercredi face aux propos tenus par le représentant républicain Andy Ogles du Tennessee, qui a répondu à la question d’un militant sur la mort d’enfants palestiniens à Gaza en affirmant que « nous devrions tous les tuer ».

Dans un communiqué publié mercredi, l’American Muslim Advisory Council (AMAC) a dénoncé « sans équivoque » Ogles et a écrit que ses remarques revenaient à prôner « l’extermination du peuple palestinien ».

Notant une augmentation des attaques anti-musulmanes à travers le Tennessee depuis qu’Israël a commencé ses bombardements aveugles et son blocus de Gaza en octobre, l’AMAC a écrit : « Une telle rhétorique est non seulement odieuse mais aussi antithétique à nos valeurs en tant qu’État. C’est ce genre de rhétorique qui continue de favoriser un climat politique dans lequel fleurissent les idéologies extrémistes, permettant aux néo-nazis de défiler ouvertement dans nos rues et permettant aux sentiments génocidaires de ne pas être contestés. Cela ne peut plus être toléré. En tant que citoyens du Tennessee, nous méritons une meilleure représentation de la part des élus.

Sur la plateforme de médias sociaux X, l’opprobre dirigé contre Ogles était encore pire, avec un utilisateur écrivant : « Nommez-les et faites-leur honte ! Dites bonjour à Andrew “Je pense que nous devrions tous les tuer” Ogles. Cet extraordinaire morceau d’excréments est celui d’un membre du Congrès américain.





Un autre utilisateur, postant sous le nom de Saira Rao, a écrit : « Andrew Ogles, membre en exercice du Congrès, dit à voix haute la partie silencieuse. “Je pense que nous devrions tous les tuer.” Il déclare NOUS [America] sont responsables du meurtre de tous les Palestiniens [genocide]. Le Congrès + Biden + l’ensemble du Cabinet sont TOUS DES CRIMINELS DE GUERRE. La Palestine sera libre.

Notant que les Palestiniens sont également des Sémites, Susan Jones a posté sur X : « ‘Je pense que nous devrions tous les tuer.’ @AndrewOgles #SenatorofTennessee n’a AUCUNE honte dans son aveu de l’INTENTION #USIsraeli de commettre le #USIsraeliGenocide des #IndigenousSEMITICPalestinians et l’IRONY est complètement perdue pour les ignorants que #KillingPalestiniansISANTISEMITISM !!!

Les commentaires d’Ogles étaient une réponse à un militant pro-palestinien qui l’avait bombardé de questions alors que les deux hommes traversaient un couloir du Capitole des États-Unis.

« J’ai vu des images de corps d’enfants déchiquetés », a déclaré le militant à Ogles. “C’est l’argent de mes contribuables qui va bombarder ces enfants.”

Ogles a répondu sans détour : « Vous savez quoi ? Donc, je pense qu’on devrait tous les tuer si ça peut te réconforter. Le Hamas et les Palestiniens attaquent Israël depuis 20 ans. Il est temps de payer le prix.

Finalement, Ogles s’est tourné vers une caméra et a prononcé un dernier commentaire avant de s’éloigner : « Mort au Hamas ! »

Dans un courriel adressé au journal local du député, The Tennessean, la porte-parole d’Ogles, Emma Settle, a écrit : « Le député ne faisait pas référence aux Palestiniens, il faisait clairement référence au groupe terroriste Hamas. »

Ils ne peuvent même plus faire semblant. #AndrewOgles tu es un criminel de guerre #SauveRafah https://t.co/Q4NW6koKwo – Léa (@LeaOrtizRivera) 20 février 2024

L’échange entre Ogles et l’activiste a eu lieu le 15 février, mais une séquence vidéo des remarques d’Ogles a été publiée sur les réseaux sociaux quelques heures après que l’administration du président Joe Biden a opposé son veto à une résolution de cessez-le-feu au Conseil de sécurité des Nations Unies mardi, ce qui représente la troisième fois depuis l’arrivée d’Israël. L’assaut a commencé que les États-Unis ont voté contre une suspension des hostilités à Gaza.

Membre du Congrès pour son premier mandat, Ogles représente le 5e district du Tennessee, créé en 2022 pour favoriser les candidats républicains et comprenant une partie de la capitale de l’État de Nashville. Quelques heures avant que les États-Unis n’exercent leur veto, un porte-parole de l’UNICEF a averti que Gaza était « sur le point de connaître une explosion des décès d’enfants évitables » alors que la malnutrition et les maladies se propagent rapidement dans l’enclave.

Les forces israéliennes ont tué plus de 12 400 enfants à Gaza depuis le 7 octobre, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Plus de 600 000 enfants sont actuellement coincés dans la ville de Rafah, à la frontière égyptienne, alors que les forces israéliennes se préparent à l’envahir. De plus, les responsables de l’organisation caritative Save the Children affirment que près de 10 enfants palestiniens à Gaza ont perdu chaque jour une ou les deux jambes depuis octobre.

« Après quatre mois de violences incessantes, nous manquons de mots pour décrire ce que vivent les enfants et les familles de Gaza, ainsi que les outils nécessaires pour y répondre de manière adéquate », a déclaré Jason Lee, directeur national de Save the Children pour les territoires occupés. territoire palestinien, a déclaré mardi dans un communiqué. « L’ampleur des morts et des destructions est astronomique. »

« Les enfants sont laissés pour compte par les adultes qui devraient les protéger », a ajouté Lee. « Il est plus que temps que les adultes présents dans cette salle renforcent leurs responsabilités et leurs obligations juridiques envers les enfants pris dans un conflit auquel ils n’ont joué aucun rôle et qui veulent juste pouvoir vivre. »





Zulfat Suara, membre du conseil métropolitain de Nashville, a déclaré au Tennessean qu’elle avait pris connaissance des commentaires d’Ogles lors d’une réunion du conseil mardi soir. Par coïncidence, à l’ordre du jour de la soirée figurait une résolution condamnant l’affichage public de symboles, de chants et de discours de haine nazis dans le centre-ville de Nashville lors d’un rassemblement le week-end dernier.

Née au Nigeria, Suara, démocrate, est la première personne musulmane élue au gouvernement métropolitain de Nashville et du comté de Davidson. Elle a déclaré qu’une rhétorique comme celle d’Ogles encourage les gens « à marcher et à prêcher la haine ».

Elle a déclaré au Tennessean : « Dans le conflit à l’étranger, j’ai été très attentive à ce que je dis et à la manière dont je le dis parce que je veux m’assurer que mes amis juifs ne soient pas blessés dans ce que je dis et m’assurer que mes familles palestiniennes sont pris en charge. Mais lorsque les législateurs au niveau fédéral et au niveau des États continuent de diaboliser les gens, continuent de ne regarder que d’un côté et pas de l’autre, c’est le résultat que nous voyons dans les rues. Et j’espère que nous continuerons à faire mieux.

“Cette altération, cette diabolisation, ce ‘Tuez-les tous’ ne font que nous briser.”