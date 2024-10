Le membre des One Direction qui a jeté Liam Payne « contre un mur » lors d’un combat dans les coulisses a finalement été révélé

L’ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, affirme que Zayn Malik était le membre des One Direction qui aurait « jeté » son ex « contre un mur » lors d’une bagarre dans les coulisses d’un concert il y a des années.

Passer à TikTok Au cours du week-end, Henry a répondu à une vidéo d’un fan encourageant les utilisateurs de la plateforme à discuter de « qui, selon nous, a jeté Liam Payne contre un mur ».

« OK, je vois ça tout le temps, partout », a déclaré Henry dans une vidéo en duo. « J’ai entendu cette histoire insupportable tellement de fois, et il m’a dit que c’était Zayn, alors. »

L’ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, a révélé que le membre des One Direction aurait jeté son ex « contre un mur » lors d’une bagarre dans les coulisses il y a des années dans une nouvelle vidéo publiée sur TikTok ce week-end. Mayahenry/TikTok

Henry a allégué que Payne, photographié ici en mars 2022, lui avait dit qu’il s’agissait de Zayn Malik. Getty Images pour la Fondation Elton John contre le SIDA

Les représentants de Payne et Malik, tous deux âgés de 31 ans, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

La vidéo explosive d’Henry est rapidement devenue virale sur TikTok au cours du week-end, de nombreux fans partageant leurs réactions mitigées dans la section commentaires.

« Maya nous donne le thé que nous attendions », a commenté un fan, ce à quoi Henry a répondu: « Quelle est la prochaine étape 🍵. »

Malik, photographié ici avec Payne en décembre 2013, n’a pas encore répondu à cette allégation. Getty Images

Payne n’a pas initialement nommé Malik, photographié ici le 17 septembre, comme celui qui l’avait « jeté » contre un mur. Images du GC

« et nous disons tous ‘merci maya’ à l’unisson », a écrit une autre personne.

« Je ne peux pas croire que j’ai vécu assez longtemps pour enfin savoir qui l’a jeté contre le mur 😭 », a partagé quelqu’un d’autre.

En raison de l’attention massive portée à la vidéo originale, Henry, 23 ans, a doublé ses affirmations dans un deuxième TikTok de près de neuf minutes qui a été publié dimanche.

Henry s’est ensuite défendue d’avoir partagé la vidéo et a déclaré qu’elle avait encore du thé à renverser. Images du GC

Payne, photographié ici à Paris en mars, a initialement parlé de la prétendue altercation en mai 2022. Images du GC

« OK, je vais répondre à certains de ces commentaires… J’ai fait un TikTok de cinq secondes à propos de quelque chose [Liam] parlé sur un podcast. C’est lui qui diffusait le linge sale de tout le monde sur un podcast, donc c’est OK pour lui de parler de conneries, mais dès que je fais une vidéo de cinq secondes, c’est fini, n’est-ce pas ? » argumenta-t-elle.

L’auteur de « Looking Forward » a déclaré qu’elle commençait tout juste à partager certains des secrets de sa relation avec Payne, disant aux fans de « rester à l’écoute » car « il y a beaucoup plus à raconter ».

En mai 2022, Payne a initialement révélé qu’il s’était disputé avec l’un de ses collègues membres des One Direction alors qu’il apparaissant en tant qu’invité sur le podcast controversé « Impaulsive » de Logan Paul.

Le chanteur de « Strip That Down » a raconté l’histoire initiale en apparaissant sur le podcast « Impaulsive » de Logan Paul. impulsive/YouTube

Au moment de l’interview, Payne n’a pas nommé le membre du groupe One Direction avec lequel il se serait disputé. Le groupe était composé de Payne, Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles. FilmMagie

« Il y a eu un moment où il y a eu une dispute dans les coulisses et un membre en particulier m’a jeté contre un mur », a-t-il affirmé, choisissant de ne pas révéler l’identité de son camarade de groupe à l’époque.

« Alors je lui ai dit : ‘Si tu n’enlèves pas ces mains, il y a de fortes chances que tu ne les utilises plus jamais.' »

Le chanteur de « Strip That Down » n’a pas précisé ce qui avait conduit à la prétendue altercation.

Cependant, Payne a également défendu Malik ailleurs dans le podcast controversé. FilImage

Les One Direction sont devenus célèbres en 2010 et ont connu cinq années de succès avant que Malik ne quitte le groupe en 2015. FilImage

Ailleurs dans l’épisode, Payne a mentionné le nom de Malik tout en expliquant comment ses amitiés compliquées avec plusieurs membres du groupe ont évolué au fil des ans.

« Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je n’aime pas Zayn, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je serai toujours, toujours à ses côtés », avait-il déclaré à l’époque.

Payne et Malik sont devenus célèbres en 2010 après avoir participé à « The X Factor ». Alors qu’ils avaient initialement rejoint le concours en tant que chanteurs solo, les deux ont été encouragés à former le boys band One Direction avec leurs collègues concurrents Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson.

Ils sont rapidement devenus l’un des boys bands les plus populaires, mais ont rencontré un obstacle en 2015 lorsque Malik a annoncé qu’il quitterait le groupe. Le groupe a finalement fait une pause indéfinie l’année suivante.