Le membre de WA GOP House qui a voté pour destituer Trump concède

OLYMPIA, Washington (AP) – Le représentant Jaime Herrera Beutler, l’un des deux membres républicains de la délégation du Congrès de Washington qui a voté pour destituer l’ancien président Donald Trump, a concédé sa candidature à la réélection après avoir été dépassé dans les décomptes de votes tardifs par un challenger interpartis.

Trump avait ciblé le titulaire de six mandats et approuvé Joe Kent, un ancien béret vert, lors du concours du 3e district du Congrès. Le district se trouve dans le sud-ouest de l’État de Washington, de l’autre côté de la frontière avec Portland, dans l’Oregon.

Herrera Beutler, qui a été élue pour la première fois à la Chambre des États-Unis en 2010, a mené Kent par environ 4 700 voix le soir des élections, mais son avance a diminué tout au long de la semaine dernière, et des retours mis à jour ont placé Kent en tête et à la deuxième place lundi soir.

Une fois que le comté de Clark, le plus grand du district, a mis à jour son décompte avec la plupart de ses votes restants mardi, Kent a mené par 869 voix et 22,7% des voix, et Herrera Beutler était à la troisième place avec 22,3% des voix.

Herrera Beutler a concédé dans un e-mail peu de temps après la dernière mise à jour, disant que “depuis que j’ai été élu pour la première fois à ce siège, j’ai fait de mon mieux pour servir ma région d’origine et notre pays”.

“Bien que ma campagne ait échoué cette fois-ci, je suis fière de tout ce que nous avons accompli ensemble pour l’endroit où j’ai été élevée et où j’appelle toujours chez moi”, a-t-elle écrit, disant que “je suis fière d’avoir toujours dit la vérité , je suis resté fidèle à mes principes et j’ai fait ce que je savais être le mieux pour notre pays.

Dans le cadre du système primaire de Washington, les deux premiers électeurs de chaque course du 2 août se qualifient pour les élections de novembre, quel que soit le parti. Washington est un État de vote par correspondance et les électeurs n’ont pas à déclarer d’affiliation à un parti.

La démocrate Marie Gluesenkamp Perez s’était déjà qualifiée pour le scrutin de novembre puisqu’elle était la première à recueillir des voix après la primaire du 2 août, avec 31 % des voix.

Selon le bureau du secrétaire d’État, le dernier membre sortant du Congrès à perdre lors d’une primaire dans l’État de Washington était le représentant John Miller, qui a perdu contre Ralph Horr en 1930.

Parce que Washington est un État de vote par correspondance et que les bulletins de vote doivent simplement être déposés le jour du scrutin, il faut souvent des jours pour connaître les résultats finaux dans des courses serrées alors que les bulletins de vote arrivent dans les bureaux électoraux du comté tout au long de la semaine.

L’auditeur du comté de Clark, Greg Kimsey, a déclaré mardi que les votes dans son bureau avaient pris plus de temps que d’habitude, car un grand nombre d’électeurs avaient conservé leur bulletin de vote plus longtemps que lors des élections précédentes. Kimsey a déclaré que 92 300 bulletins de vote sont arrivés entre lundi et mercredi derniers, contre 49 000 au cours de la même période de trois jours en 2018.

Herrera Beutler a déclaré qu’elle ne regrettait pas son vote de destitution à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain – et a maintenu ses commentaires faits à la fois sur le sol et sur Twitter par la suite – y compris sa révélation que le chef de la minorité Kevin McCarthy lui avait dit qu’il s’est entretenu avec Trump alors que les émeutiers prenaient d’assaut le Capitole, et que, selon McCarthy, le président a déclaré: “” Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus contrariés par les élections que vous. “”

Kent est un habitué des émissions de câble conservatrices qui fait écho aux griefs de l’ancien président concernant le résultat des élections de 2020, et sur le podcast de Steve Bannon lundi, Kent a critiqué la primaire de l’État comme “pas un processus transparent” et a déclaré qu’il devait remédier à un problème de signature avec son propre bulletin de vote ce jour-là.

Kimsey, le responsable des élections du comté, a noté que la vérification des signatures est un élément crucial du processus qui garantit la sécurité et l’intégrité du système de vote par courrier de l’État.

Dans une déclaration publiée lundi soir après que Kent a pris les devants, Gluesenkamp Perez a souligné les commentaires de Kent sur les élections de l’État et a déclaré que la course du 3e district du Congrès “va être un indicateur national pour la direction du pays et pour l’avenir de notre démocratie.

Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Le représentant du Michigan Peter Meijer a été battu lors d’une primaire la semaine dernière par John Gibbs, approuvé par Trump, et le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin. Le représentant David Valadao de Californie – qui a une primaire ouverte comme Washington – a survécu à un défi primaire. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Le représentant de Washington, Dan Newhouse, s’est qualifié pour les élections générales lors de sa primaire dans l’État de Washington la semaine dernière, repoussant un rival soutenu par Trump, et apparaîtra au scrutin de novembre avec l’opposant démocrate Doug White.

Cornell Clayton, directeur du Thomas S. Foley Institute for Public Policy de la Washington State University, a noté que le fait que trois candidats républicains anti-Newhouse aient chacun des pourcentages à deux chiffres l’a aidé à survivre à sa primaire avec seulement 25% des voix.

Mais dans le 3e, où les seuls challengers républicains sérieux étaient Kent et Heidi St. John, “c’était serré mais il n’y avait pas assez pour fracturer le vote anti-titulaire du côté républicain.”

Les comtés ont jusqu’au 16 août pour terminer leur décompte et pour que les commissions de démarchage certifient les résultats, suivies d’une certification par le secrétaire d’État avant le 19 août.

Rachel La Corte, Associated Press