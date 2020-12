– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

S’il y a un outil de cuisine que nous devions deviner que la plupart des chefs à domicile seraient ravis de voir sous l’arbre, c’est un batteur sur socle. Plus précisement? Un batteur sur socle KitchenAid. Le batteur sur socle de 5 pintes de la série Artisan KSM150PSER de la marque est un appareil magnifique qui fait le travail, et pour le moment, il est de retour en stock à son prix Black Friday chez Macy’s.

Les acheteurs peuvent acheter ce modèle aujourd’hui pour 279,99 $, soit 100 $ de réduction sur son prix de détail normal. Bien que ce ne soit pas le prix le plus bas que nous ayons jamais vu (il est brièvement tombé à 223 $ en 2019), c’est toujours un excellent prix pour cette machine bien-aimée, qui se vend comme des petits pains chauds ces derniers temps. Notez que vous pouvez également l’obtenir en Liquid Graphic ou Metallic Chrome pour le même prix chez Kohl’s.

Nous avons essayé à la fois le modèle Artisan de 5 pintes de KitchenAid et le mélangeur amélioré de la série KitchenAid Professional 600 (en rupture de stock), le premier ayant remporté le titre de notre batteur sur socle préféré de tous les temps, même après plusieurs séries de tests. Il dispose d’un grand bol de 5 pintes et d’une puissance plus élevée que le batteur sur socle de 4,5 pintes Classic Plus de la marque (259,99 $) – 325 watts par rapport aux 275 watts de la série Classic. Il dispose également de 10 options de vitesse différentes et d’une base d’inclinaison et de verrouillage pour le bol et le batteur inclus, ce que nous avons trouvé très bien. Dans l’ensemble, nous avons constaté que l’Artisan était durable, silencieux et facile à utiliser.

Vous recevrez trois accessoires avec votre achat: un fouet en fil métallique et un batteur plat recouvert de nylon et un crochet pétrisseur, que nous avons trouvé faciles à mettre, à retirer et à nettoyer. Le bol lui-même va au lave-vaisselle et la construction en métal est conçue pour durer longtemps. En fait, il a une note presque parfaite de la part de plus de 34000 acheteurs de Macy’s, qui ont été absolument ravis de leur achat.

Bien que ce batteur sur socle soit livré gratuitement sur les deux sites, vous voudrez opter pour la livraison le jour même de Macy’s via Doordash pour un supplément de 5 $ à 23 décembre à 15 h ou récupérez-le dans les magasins de Kohl’s pour vous assurer qu’il arrive à temps pour les vacances. Et donc, sans plus tarder – bonne économie!

