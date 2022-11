Le mélangeur à immersion de Nutribullet coûte 21 $ pour le Black Friday et rend la cuisine tellement plus facile

Je fais beaucoup de nourriture dans mon Pot instantané, et plusieurs des recettes nécessitent un mélange et recommandent généralement d’utiliser un mélangeur à immersion. Je n’en avais pas, alors je déversais tout dans mon habituel mélangeur de comptoir, ce qui était un problème mais m’a empêché d’avoir un appareil de plus. Ce n’est que lorsque j’ai accidentellement abandonné la sauce pour une recette de poulet au beurre partout dans ma cuisine que j’ai décidé d’avoir un mélangeur à immersion peu coûteux ne serait peut-être pas une mauvaise idée.

Eh bien, si vous avez déjà acheté un mixeur plongeant, vous savez que c’est un peu un cauchemar. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de bonnes critiques et ils semblent se casser facilement. Ceux qui obtiennent des notes élevées ont tendance à être coûteux et sont livrés avec un tas d’accessoires que vous n’utiliserez peut-être jamais. Pour les soupes et les sauces, vous n’avez vraiment besoin que d’une bonne lame à hacher avec un peu de puissance – et c’est ce que vous offre le Nutribullet.

Le mélangeur à immersion Nutribullet est filaire, mais à moins que vous ne l’utilisiez plusieurs fois par semaine, un mélangeur sans fil ne vaut probablement pas la dépense. (Cependant, si j’allais sans fil.) Il est livré avec seulement deux accessoires, un mixeur et un fouet. Le moteur fournit une puissance plus que suffisante pour mélanger les soupes et les sauces dans l’Instant Pot et j’ai utilisé le fouet plusieurs fois pour faire de la crème fouettée avec d’excellents résultats.

Le prix régulier d’Amazon est de 39 $. Je l’ai payé 30 $ en août. Pour le Black Friday, .