Les choses des années 90 ne cessent d’apparaître sur Internet, qu’il s’agisse de feuilletons télévisés, de clips vidéo, de dialogues de films ou de publicités télévisées accrocheuses. Dans le dernier épisode de cette tendance se trouve une vidéo qui montre un groupe live exécutant un mélange des vieux jingles des publicités des années 90 alors que les gens se réunissaient là-bas pour en profiter avec des collations et des narguilés sur le côté. La plupart de ces auditoires grignotant et sirotant semblaient faire partie de la génération plus âgée lorsque la télévision en Inde était nouvelle.

La vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux après qu’un utilisateur nommé Alpana Jolly l’ait partagée sur YouTube et Twitter. Bientôt, il s’est propagé à d’autres plates-formes de médias sociaux alors que les internautes revivent les glorieux jingles des années 90, ce qui les rend nostalgiques.

La vidéo commence par le chanteur interprétant le fameux jingle « Washing Powder Nirma », qui est suivi d’une série d’autres jingles tels que « Pan Parag Pan Masala », « Lifebuoy hai jahan, tandurusti hai wahan », « Vicco curcuma ayurvedic cream » , « Saundarya saabun nirma », « Nima Rose Nima rose », « Maggi » et se termine par « Hamara Bajaj », la populaire publicité locale pour les scooters.

Selon Express indien, la vidéo a été tournée au Tomato’s Garden Kitchen And Bar, un restaurant de Goa. Il a identifié le chanteur comme Imtiaz qui s’y produit régulièrement.

La légende de la vidéo disait à juste titre que l’artiste avait accroché le public. En fait, il a accroché non seulement le public assis au restaurant, mais aussi des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été visionnée plus de 33 000 fois sur Twitter uniquement. Il a plus de 1800 J’aime et des centaines de retweets et de commentaires.

Les internautes ont loué la fantastique performance de l’artiste. Certains d’entre eux ont même comparé sa voix à celle du chanteur de lecture populaire Abhijeet Bhattacharya, qui a rendu sa voix émouvante dans de nombreux numéros de Bollywood.

गायक की आवाज़ अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ से मेल खाती है। – Samyak Sharma (@ samyak_07) 16 janvier 2021

His voice kind of feels like that of Abhijeet Bhattacharya😃😀 — Channaveer (@alpha_csm) January 17, 2021

Quelques utilisateurs ont loué les efforts du chanteur pour le rendre si drôle et vraiment divertissant.

shaandar original drôle et khush kar diya – हेमन्त फिरानी (@ Hemant13072573) 17 janvier 2021

C’est une sorte de véritable divertissement. – आशुतोष அசுதோஷ் (@asutosah) 16 janvier 2021

Se sentant trop nostalgique, un utilisateur a réagi en disant à quel point les publicités qui ont été faites dans ces années 90 avaient « du sens et de bonnes vibrations » tout en ajoutant que les publicités de nos jours sont « juste ennuyeuses ».

C’était le jour où même les ajouts avaient du sens et de bonnes vibrations, aujourd’hui ils sont juste ennuyeux – krishh (@MarJaaBC) 17 janvier 2021

«Charmant et nostalgique, pas étonnant que tout le monde fredonne», a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Charmant et nostalgique pas étonnant que tout le monde fredonne. – Rishi Vyaas (@MonkKunal) 17 janvier 2021

Un utilisateur a remercié Alpana, la personne qui a téléchargé le clip sur Twitter, disant que cela faisait longtemps qu’il n’avait pas trouvé quelque chose d’aussi bien sur Twitter.

Encore un autre utilisateur, probablement un fan des choses des années 90, a déclaré que les jingles de l’époque étaient tellement meilleurs que la chanson des films faite aujourd’hui.