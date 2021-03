Le mélange de travail et de famille d’Elaine Chao a suscité un examen éthique précoce

Plus de trois ans après que les avocats de l’éthique se soient déclarés préoccupés par le voyage de Mme Chao en Chine – qui a ensuite été annulé – M. Rosen était le sous-procureur général dans les dernières semaines de l’administration Trump lorsque l’inspecteur général a renvoyé les conclusions sur le mélange de Les fonctions officielles de Mme Chao et l’entreprise familiale pour une éventuelle enquête criminelle. Deux divisions du ministère de la Justice ont refusé à la mi-décembre d’ouvrir une enquête.

Mais la séquence des événements a attiré une nouvelle attention sur la façon dont le ministère de la Justice sous l’administration Trump a géré la décision de ne pas entreprendre d’enquête criminelle sur Mme Chao, un membre éminent du cabinet marié à l’un des républicains les plus puissants de Washington: sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité.

Le rapport de l’inspecteur général a fourni de nouveaux détails sur la façon dont le rôle de Mme Chao en tant que secrétaire aux transports a recoupé son rôle en tant que membre d’une famille ayant un énorme intérêt financier dans l’industrie du transport maritime.

Un porte-parole de Mme Chao a déclaré mercredi que le rapport l’avait innocentée de tout acte répréhensible. Le rapport ne concluait pas que Mme Chao avait violé des règles ou des lois en matière d’éthique, mais des exemples détaillés de la façon dont elle avait utilisé ou cherché à utiliser son bureau pour promouvoir sa famille.

Le personnel de Mme Chao semblait avoir peu d’hésitation quant au travail qu’il faisait en 2017 pour prendre des dispositions pour son père, James Chao, alors directeur général de Foremost, connu parmi le personnel du département des transports sous le nom de Dr Chao. Il avait reçu plusieurs doctorats honorifiques.

«Par-dessus tout, gardons» le secrétaire heureux, un assistant de Mme Chao dit dans un échange de courrier électronique en octobre 2017, alors que la planification du voyage en Chine se poursuivait même après que les avocats en éthique aient fait part de leurs préoccupations. «Si le Dr Chao est heureux, alors nous devrions voler avec une plume dans notre chapeau.»

Les démocrates de la Chambre ont déclaré que la séquence des événements montrait clairement que Mme Chao avait utilisé son bureau au profit de sa famille – questions soulevées par le New York Times en 2019, lors de son premier rapport sur son voyage prévu en Chine.

«L’abus flagrant de son bureau par la secrétaire Chao fournit une preuve supplémentaire que des réformes supplémentaires en matière d’éthique et de transparence sont nécessaires», a déclaré la représentante Carolyn B.Maloney, démocrate de New York et présidente du comité de surveillance et de réforme de la Chambre, dans un communiqué après l’inspecteur général. rapport a été publié mercredi.