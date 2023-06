Le mélange de bravade et d’accès aux armes à feu contribue aux fusillades de masse par des adolescents à Saint-Louis et dans d’autres villes

CHICAGO (AP) – Une fusillade à 1 h du matin lors d’une fête au centre-ville de Saint-Louis en tue un et en blesse près d’une douzaine. Des hommes armés ouvrent le feu lors d’une bagarre près de Hollywood Beach en Floride, blessant neuf personnes, dont un enfant d’un an. Des rafales de coups de feu lors d’une soirée Sweet 16 à Dadeville, en Alabama, tuent quatre personnes et en blessent plus de 30.

Ce que ces fusillades de masse récentes et d’autres ont en commun, c’est qu’elles impliquent toutes des suspects à l’adolescence, mettant en évidence ce qui peut être un mélange mortel de bravade adolescente et d’impulsivité avec accès aux armes à feu.

Les jours où de nombreux adolescents ont choisi de combattre les désaccords avec les poings semblent étranges en comparaison.

« Je me souviens quand j’étais enfant et que nous nous disputions – quelqu’un a eu un œil au beurre noir ou un nez cassé et (ils) ont vécu pour en parler », a déclaré le maire de Saint-Louis, Tishaura Jones, aux journalistes après la fusillade de dimanche.

Atteindre une arme à feu est la règle par défaut de nos jours pour certains adolescents qui sont aussi prompts à s’offenser qu’à appuyer sur la gâchette, a convenu Rodney Phillips, un ancien chef des Black Disciples de Chicago âgé de 50 ans qui travaille avec des membres de gangs à l’échelle nationale pour étouffer la suppuration. boeufs.

« Maintenant, la première chose qui sort de leur bouche est, ‘Je vais te tuer.’ C’est l’impudence (des fusillades), l’abandon téméraire, le faire dans des lieux publics », a déclaré Phillips. « Ce n’était pas comme ça quand je suis arrivé. »

La tante de Makao Moore, 17 ans, décédé dans la fusillade de Saint-Louis, a déclaré que les adolescents expriment trop souvent leur colère avec une arme à feu.

« Si nous ne le comprenons pas, cela va continuer à se produire », a déclaré Sharonda Moore au St. Louis Post-Dispatch.

Parmi les solutions pour réduire la violence chez les adolescents, a déclaré Jones, était de continuer à élargir les programmes offrant aux jeunes des activités dans des espaces sûrs, y compris des soirées cinéma et musicales.

Plus d’armes à feu, et des armes à feu encore plus puissantes, ont permis aux adolescents, ou à toute personne brandissant une arme à feu, de mutiler et de tuer plus de personnes lors d’incidents uniques.

Une arme de poing tirée lors de la soirée April Sweet 16 – dans un studio de danse rempli de 60 personnes – avait été modifiée pour tirer plus rapidement, a déclaré l’agent spécial de l’Alabama, Jess Thornton, lors d’une audience au tribunal.

« Des témoins ont dit que cela ressemblait à une mitrailleuse », a déclaré l’enquêteur. Par la suite, 89 douilles de balles jonchaient la scène et il y avait « du sang partout ».

Des balles ont criblé de murs et brisé du verre lors de la fusillade dans un bureau du cinquième étage à Saint-Louis. La police a publié des photos de deux jeunes hommes tenant des fusils apparents de type AK. Un suspect détenu avait 17 ans.

Dans de nombreuses villes, les armes à feu illégales ne sont jamais trop loin.

Dans les zones à forte activité de gangs, certaines armes sont volées dans les maisons, les magasins d’armes ou les trains. Pour réduire le risque d’être arrêté par la police alors qu’il est en possession d’armes à feu, les membres de gangs les cachent généralement à proximité, en plaçant les armes dans les murs et à l’intérieur des jantes des pneus, a-t-il déclaré.

Les armes à feu puissantes sont devenues plus facilement disponibles à partir des années 1980, avant lesquelles les couteaux et les pistolets de petit calibre étaient souvent les armes de choix des adolescents qui tuaient, a déclaré James Alan Fox, professeur de criminologie, de droit et de politique publique à la Northeastern University de Boston.

« Avec des armes à feu, les adolescents ont tendance à être heureux avec la gâchette », a-t-il déclaré. « Ils appuieront sur la gâchette sans penser pleinement aux conséquences. »

Selon les données du FBI, environ 90 % des homicides commis par des adolescents de 15 à 17 ans en 2019 impliquaient des armes à feu, contre environ 60 % en 1980. Fox, cependant, a déclaré que l’augmentation des homicides commis par des adolescents n’était pas directement corrélée à l’augmentation du nombre d’armes à feu. .

Il est impossible de savoir combien d’armes à feu existent et sont disponibles pour les adolescents. Le Small Arms Survey, basé en Suisse, a estimé en 2018 qu’il y avait quelque 390 millions d’armes à feu détenues par des civils aux États-Unis, soit plus que celles détenues par des civils dans les 25 autres principaux pays réunis.

Le maire Jones a déclaré que les causes du type de violence qui s’est produite dimanche sont complexes. Parmi les problèmes qu’elle a mis en évidence, il y avait une tendance des adolescents à se déverser dans le centre-ville de Saint-Louis pour des soirées nocturnes, les parents les déposant parfois.

« Le centre-ville n’est pas une destination à 1 heure du matin pour votre enfant de 15 ans », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un endroit où déposer des enfants sans surveillance. »

Les enquêteurs de Saint-Louis, de l’Alabama et de la Floride n’ont pas immédiatement suggéré les motifs des fusillades respectives. Mais les indications sont que les tensions ont augmenté soudainement dans chacun.

Donna Rhone, dont le visage du fils a été effleuré par une balle lors de la fusillade de Saint-Louis, a déclaré à KTVI-TV que les fêtards s’étaient bien comportés avant la fusillade.

« Puis immédiatement, c’est là que tout a changé », a déclaré Rhone, citant son fils. « Cela va d’être si léger à une pure terreur. »

Lorsqu’un haut-parleur de musique est tombé avec fracas lors de la fête de l’Alabama, une personne a soulevé sa chemise pour montrer une arme à feu, a déclaré Thornton. Le tournage a commencé après une annonce disant à ceux qui avaient des armes à feu de partir. Au moins trois suspects de tir étaient des adolescents.

Pousser et bousculer entre deux groupes a précédé la fusillade du Memorial Day en Floride, lorsque des membres d’un groupe ont tiré des armes à feu et ont tiré sur l’autre et sur des passants, selon un affidavit. Parmi les inculpés : un adolescent de 15 ans, un de 16 ans et un de 18 ans.

Pour 2020, première année de la pandémie, le nombre d’homicides commis par des adolescents de 12 à 17 ans a bondi de près de 40 % par rapport à l’année précédente, passant de 974 à 1 336, selon les données du FBI. Il y a eu un total d’environ 18 000 homicides aux États-Unis en 2020.

Les homicides commis par des adolescents de 12 à 17 ans ont grimpé en flèche entre 1984 et 1994, passant de 958 à un sommet historique de 2 800, selon le FBI. Après avoir chuté à un creux de 700 en 2013, les chiffres ont augmenté, bien qu’ils restent inférieurs aux chiffres du milieu des années 90.

Lorsque les adolescents tuent, leurs victimes sont souvent jeunes.

Les victimes de Saint-Louis avaient entre 15 et 19 ans. Les personnes tuées dans la fusillade en Alabama avaient 17, 18, 19 et 23 ans, tandis que la plupart des plus de deux douzaines d’autres blessés avaient entre 14 et 19 ans.

L’homicide en 2019 était la troisième cause de décès chez les personnes âgées de 12 à 17 ans, derrière les accidents et le suicide, selon les Centers for Disease Control and Prevention. L’homicide est désormais la principale cause de décès chez les jeunes Afro-Américains.

Philips a déclaré que les médias sociaux sont un autre facteur de violence chez les adolescents. Les querelles attisées dans le cyberespace avec des échanges d’insultes peuvent se répandre dans le monde réel avec des échanges de coups de feu.

Dans le feu de l’action, la pression des pairs peut contribuer à ce qu’un différend mineur devienne incontrôlable. Fox a déclaré qu’environ un tiers des homicides commis par des adolescents impliquent deux personnes ou plus.

« Parfois, personne ne veut commettre le crime, mais tout le monde pense que tout le monde veut le faire », a-t-il déclaré. « Personne ne veut être ostracisé par le groupe. »

Michael Tarm, l’Associated Press