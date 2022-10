Le mélange culturel anglo-chinois pourrait expliquer le penchant de la Colombie-Britannique pour les feux d’artifice d’Halloween – Kelowna Capital News

L’historien et artiste vancouvérois Michael Kluckner se souvient d’avoir économisé son argent de poche lorsqu’il était enfant pour trois choses : des manèges à l’exposition nationale du Pacifique, des cadeaux de Noël et des pétards d’Halloween.

Kluckner a déclaré qu’il visiterait les épiceries de Chinatown avec son frère pour s’approvisionner en feux d’artifice en octobre, dans une tradition particulière à la Colombie-Britannique.

«Nous, les enfants, nous nous habillions un peu et faisions du porte-à-porte, des tours ou des friandises et le faisions aussi vite que nous le pouvions, puis revenions, puis sortions les pétards et commencions à les lâcher. Nous avons réussi à ne pas perdre un œil ou à ne pas nous faire exploser », a ri Kluckner.

“Il y aurait de vrais idiots qui se lanceraient des pétards les uns sur les autres, mais la plupart du temps, nous les jetterions dans la rue ou dans le jardin et verrions combien de terre nous pourrions déplacer.”

Les feux d’artifice font depuis longtemps partie de l’Halloween dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et les historiens suggèrent que la tradition pourrait impliquer une combinaison d’héritage anglais et chinois.

Bien qu’ils restent un élément bruyant d’Halloween dans de nombreuses communautés, ils sont maintenant souvent soumis à une réglementation. La ville de Vancouver, par exemple, interdit leur utilisation au grand public.

Kluckner, qui a grandi dans le quartier de Kerrisdale à Vancouver dans les années 1950, a déclaré que ce n’est que beaucoup plus tard qu’il a réalisé que les feux d’artifice n’étaient pas une tradition universelle d’Halloween.

“Je me souviens d’avoir appelé, d’avoir essayé de trouver quelqu’un qui connaissait un autre endroit où cela s’était produit et qui n’arrivait tout simplement pas à trouver quoi que ce soit”, a déclaré Kluckner, qui est également l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire de Vancouver.

Sabina Magliocco, folkloriste et professeure d’anthropologie sociologique à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’Halloween était une période de méfaits et de vandalisme à travers le Canada.

Mais Magliocco fait remonter le penchant de la Colombie-Britannique pour les feux d’artifice à la célébration britannique du 5 novembre de Guy Fawkes Night, également connue sous le nom de nuit des feux d’artifice.

«Ici en Colombie-Britannique, nous avons eu beaucoup d’immigrants qui venaient spécifiquement d’Angleterre», a déclaré Magliocco.

Guy Fawkes Night marque l’anniversaire de la découverte d’un complot visant à faire sauter la Chambre du Parlement à Londres en 1605. Fawkes a été pris sous le bâtiment du parlement avec des barils de poudre à canon, puis exécuté.

Aujourd’hui, Guy Fawkes Night est principalement célébré au Royaume-Uni en allumant des feux de joie et des feux d’artifice.

« Cette (tradition) est arrivée en Colombie-Britannique avec des colons d’Angleterre. Maintenant, rappelez-vous que la nuit d’Halloween n’est en fait pas si éloignée du 5 novembre », a déclaré Magliocco.

“En fait, dans le passé, de fin octobre aux premiers jours de novembre, c’était mûr pour faire différents types de méfaits.”

Elle a déclaré que la tradition britannique s’était «mêlée» à la culture nord-américaine d’Halloween, offrant à la côte ouest une expérience d’Halloween unique.

« Donc, c’est à cause de l’histoire de l’immigration ici en Colombie-Britannique que nous avons ce maintien de traditions très anglaises », a déclaré Magliocco.

Kluckner était d’accord avec la théorie selon laquelle les colons anglais ont apporté la tradition des feux d’artifice de Guy Fawkes Night ici, mais il y a aussi un croisement avec les cultures chinoises.

Les immigrants sino-canadiens ont présenté les feux d’artifice aux autres Britanno-Colombiens, grâce à leur utilisation lors des défilés du Nouvel An lunaire et d’autres célébrations, a-t-il déclaré.

“Pour la disponibilité des pétards, je pense que les marchands sino-canadiens entreprenants les ont amenés à peu près à cette époque et que tout a décollé à partir de là”, a-t-il déclaré.

« Si vous pensez à Vancouver il y a 100 ans, les immigrants chinois étaient principalement dans le quartier chinois, mais ils sont un peu dispersés. Dans les grandes maisons du West End, ils ont des cuisiniers et des domestiques chinois.

“Ils donnaient aux domestiques un jour ou deux jours de congé au Nouvel An chinois et ils descendaient à Chinatown et il y avait tous les feux d’artifice, défilés et pétards (qui) pénétraient dans la communauté au sens large.”

Au fil des décennies, les services d’incendie de la province ont mis en garde contre les dangers des feux d’artifice, y compris les blessures graves ou le déclenchement d’un incendie.

De nombreuses communautés ont complètement interdit leur utilisation, les ont restreintes à la nuit d’Halloween ou n’ont autorisé que les techniciens à acheter des permis.

—Nono Shen, La Presse Canadienne

Feux D’ArtificeHalloween