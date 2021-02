Les niveaux d’eau le long du fleuve Mékong ont chuté «considérablement» depuis le début de l’année, tombant à des niveaux «inquiétants», après que la Chine a réduit le débit sortant du barrage de Jinghong, a déclaré l’organe directeur du fleuve.

Vendredi, le Secrétariat de la Commission du Mékong (MRC) a rapporté que le niveau de l’eau entre la centrale hydroélectrique du barrage dans la province du Yunnan, en Chine, et le delta du Mékong au Vietnam avait considérablement baissé.

«Il y a eu des hausses et des baisses soudaines des niveaux d’eau immédiatement en aval de Jinghong et plus loin vers Vientiane [the capital of Laos], ce qui a été difficile pour les autorités et les communautés de se préparer et de réagir aux impacts potentiels », a déclaré le Dr Winai Wangpimool, directeur de la division de soutien technique du Secrétariat du MRC, dans un communiqué.

La commission a noté que le débit sortant du barrage était de 800 m³ / s le 11 février – considérablement inférieur au niveau normal de 1 400 m³ / s, mais plus élevé que ce qui avait été enregistré en janvier. La déclaration a exhorté la Chine à partager plus facilement ses plans et ses données de rejet d’eau avec la commission pour «Aider les pays du Bas Mékong à gérer les risques plus efficacement.»

La rivière serait passée du brun à l’aigue-marine par endroits, signalant une pénurie de sédiments riches en nutriments. La MRC a ajouté que la réduction des précipitations a également contribué aux bas niveaux d’eau.

En janvier, la Chine a averti d’autres États situés le long du Mékong que les travaux d’entretien du barrage hydroélectrique entraîneraient une réduction considérable du débit pendant 20 jours, suscitant des préoccupations écologiques sur la voie navigable riche en poissons.

Avant l’annonce de la Chine, fin décembre, utilisant une nouvelle technologie financée par les États-Unis, la MRC avait déjà noté une réduction de près de 50 pour cent du débit d’eau de la centrale hydroélectrique. Pékin a déclaré que les niveaux seraient progressivement augmentés pour revenir à un état de fonctionnement normal le 25 janvier, sans spécifier le volume qui serait rétabli.

Septième plus long fleuve du monde, le Mékong représente jusqu’à un quart des prises mondiales de poissons d’eau douce et fait vivre environ 60 millions de personnes en Asie du Sud-Est, selon le World Wildlife Fund. La MRC a précédemment déclaré qu’une restriction soudaine du débit d’eau pourrait «Être dévastateur pour le recrutement des poissons.»

