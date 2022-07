Le meilleur XI de Premier League des six grands joueurs indésirables cet été

Par Andrew Thompson









La fenêtre de transfert estivale est bien vivante alors que la saison de Premier League 2022-23 se rapproche, avec Manchester City de Pep Guardiola qui cherche à nouveau à terminer au sommet de la pile en mai dans ce qui s’annonce comme l’une des ligues les plus disputées. saisons de mémoire récente.

• Erling Haaland en Premier League

• Les premières saisons complètes d’Antonio Conte et d’Erik ten Hag en Premier League, deux des meilleures

• Arsenal et Chelsea dépensent beaucoup d’argent

• Première saison de Darwin Nunez Cette saison de Premier League va être une grande de tous les temps. pic.twitter.com/rlytwIYOw6 — SPORTbible (@sportbible) 19 juillet 2022

Les points de discussion pour la prochaine campagne sont apparemment sans fin, depuis les arrivées du duo frappant Erling Haaland et Darwin Núñez ajoutant un autre scénario dans la rivalité croissante entre City-Liverpool aux dépenses d’Arsenal et de Chelsea, et l’intention derrière cela, l’accent habituel reste sur quels grands noms se sont déplacés en Angleterre plutôt que qui peut se diriger vers la ligne de sortie.

En ce qui concerne les six grands de la Premier League, un cadre crédible de joueurs est prêt à rechercher de nouvelles opportunités d’emploi cet été en Angleterre et à l’étranger, avec de nombreux indésirables au plus haut niveau de la ligue toujours capables d’offrir de la qualité à ‘ petits clubs.

Dans cet esprit, voici le meilleur XI de joueurs indésirables de 101 Great Goals parmi les six grands de la Premier League.

Bernd Leno – Arsenal; 7,5 millions de livres sterling

L’ancien gardien de premier choix d’Arsenal et international allemand Bernd Leno reste l’un des meilleurs tireurs de la Premier League malgré la perte de sa place au profit d’Aaron Ramsdale la saison dernière et est déjà ciblé par Fulham cet été après avoir précédemment déclaré avoir accepté des conditions personnelles. avec les Cottagers. A seulement 30 ans, Leno a encore beaucoup de kilomètres dans le réservoir.

Aaron Wan-Bissaka – Manchester United ; 21 millions de livres sterling

À seulement 24 ans, l’international anglais Aaron Wan-Bissaka a presque toute sa carrière devant lui, mais beaucoup pourraient être surpris que le natif de Londres ne se soit pas trouvé en meilleure position. Après avoir brillé pour Crystal Palace et gagné son transfert chez les Red Devils, AWB a été découvert trop régulièrement alors que son stock a chuté. Mais pour un joueur autrefois annoncé comme faisant partie d’une nouvelle génération, il est encore temps pour sa carrière de se remettre sur les rails.

Lévi Colwill – Chelsea ; 4 millions de livres sterling

La starlette de Chelsea et l’international anglais des moins de 21 ans Levi Colwill, qui fait partie d’un flux apparemment infini de jeunes talents venant du pipeline de la Cobham Academy, pourraient également ne pas réussir à assurer un avenir à Stamford Bridge après que les Blues restent déterminés à s’appuyer sur le pouvoir d’achat plutôt que sur le pipeline des jeunes. fournissent l’essentiel de leur talent. Colwill pourrait avoir un plan d’évasion avec Southampton reniflant cet été, St. Mary’s offrant un tremplin bien rodé pour lancer sa carrière professionnelle.

Japhet Tanganga – Tottenham ; 10 millions de livres sterling

Joueur de Tottenham depuis toujours, Japhet Tanganga, originaire de Londres, a gravi les échelons de la jeunesse des Spurs tout en figurant à tous les niveaux internationaux pour l’Angleterre de U16 à U21, mais son avenir dans le nord de Londres semble être ailleurs.

Excl : L’AC Milan est intéressé par Evan Ndicka en tant qu’option défenseur central, il est candidat dans la liste aux côtés de Japhet Tanganga. L’accord dépend du budget, car Tanganga pourrait être une option plus simple 🔴⚫️ #AC Milan Conseil de Milan, en Belgique demain pour parvenir à un accord complet pour Charles de Ketelaere. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 19 juillet 2022

Lié à l’intérêt de l’AC Milan qui pourrait faire un geste similaire pour Tanganga comme ils l’ont fait pour Fikayo Timori de Chelsea, l’international anglais des jeunes n’a besoin que de temps et de minutes pour réaliser son potentiel.

Sergio Reguilon – Tottenham ; 21 millions de livres sterling

Les fans de Tottenham étaient remplis d’enthousiasme lorsque l’arrière gauche international espagnol Sergio Reguilón est arrivé en Premier League l’été dernier en provenance du mastodonte mondial du Real Madrid, mais malgré des performances à un niveau décent sous trois managers différents, Reguilón pourrait déjà être sur le chemin du retour en Espagne après seulement deux saisons après ne pas avoir répondu aux attentes d’Antonio Conte. Un déménagement à Séville semble être sur les cartes, surtout après que Tottenham a sécurisé Ivan Perišić plus tôt cet été.

Lucas Torreira – Arsenal; 17 millions de livres sterling

Une fois annoncé comme l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal sous Unai Emery lors de la première saison dans le nord de Londres pour la paire, Lucas Torreira a été à l’extérieur en regardant les Emirats depuis l’arrivée de Mikel Arteta à tout le moins. Un prêt médiocre à l’Atlético Madrid a été suivi d’un passage très impressionnant avec l’équipe de Serie A AFC Fiorentina la saison dernière, et l’international uruguayen est catégorique quant à son départ du club cet été. Si son charme à Florence est quelque chose à dire, il est tout à fait capable d’une renaissance de carrière.

Tanguy Ndombélé – Tottenham ; 25 millions de livres sterling

Dans le cadre d’un groupe de diplômés de l’académie qui ont traversé l’académie mise en place chez les géants de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais, de grandes choses étaient attendues de Tanguy Ndombélé et le gros coup de Tottenham pour le Français a été annoncé comme un changement de jeu potentiel pour les Spurs avant la saison 2019-20. Avance rapide jusqu’au présent, et Ndombélé n’a pas réussi à s’assurer les faveurs d’Antonio Conte et devrait passer cet été après son prêt la saison dernière. À seulement 25 ans, une renaissance en France pourrait bien lui servir.

Ross Barkley-Chelsea ; 10 millions de livres sterling

Il fut un temps où Ross Barkley était considéré comme l’un des meilleurs talents à avoir jamais émergé du légendaire club de Premier League d’Everton, avec des attentes attachées au natif de Liverpool qu’il pourrait faire partie d’une nouvelle race pour l’Angleterre au niveau de l’équipe nationale. Bien que les choses semblaient sur la bonne voie pour les Toffees, Barkley n’a jamais atteint les sommets attendus à Chelsea après une première saison crédible en 2015-16. Bel et vrai à l’écart du club, le joueur de 28 ans risque de devenir le prochain Jack Rodwell, mais pourrait toujours offrir une menace de but expérimentée depuis le milieu de terrain pour une équipe qui cherche à terminer en milieu de tableau.

Hakim Ziyech – Chelsea ; 24 millions de livres sterling

Monstre absolu du football néerlandais pendant sept ans dans l’Eredivise avec le SC Heerenveen, le FC Twente Enschede et l’AFC Ajax, la star marocaine Hakim Ziyech est arrivée à Chelsea dans le cadre d’une importante campagne de recrutement visant à défier la Premier League. Malheureusement pour Ziyech, le joueur de 29 ans n’est plus que l’ombre de lui-même et devrait partir cet été au milieu de l’intérêt des géants de la Serie A, l’AC Milan. Ce n’est peut-être pas un poulet de printemps, mais il est quand même assez doué pour s’épanouir dans le bon environnement.

Timo Werner – Chelsea ; 30 millions de livres sterling

L’arrivée de Timo Werner il y a deux étés était censée fournir à Chelsea une sérieuse menace de but après que l’international allemand ait connu une superbe période avec le RB Leipzig où il a inscrit 93 buts et ajouté 40 passes décisives en seulement 158 ​​apparitions, mais a – malgré sa capacité indéniable – a été un échec total pour les Blues et n’a pas réussi à s’adapter aux rigueurs de la Premier League. Toujours capable de marquer des buts dans le bon système et dans le bon environnement, il pourrait trouver ses chaussures de buteur ailleurs cet été avec une relative facilité.

Nicolas Pépé – Arsenal ; 21 millions de livres sterling

Peu de fans d’Arsenal oublieront le battage médiatique qui a accompagné la signature du record du club Nicolas Pépé lorsque l’ailier ivoirien est arrivé du LOSC Lille il y a trois saisons sous Unai Emery, mais peut-être que le fait qu’Emery voulait son compatriote international ivoirien Wilfried Zaha plutôt que Pépé préfigurait le plus haut ordre. Incapable de s’adapter au système et aux attentes de Mikel Arteta, Arsenal pourrait être sur le point de subir un coup dur sur son investissement initial au milieu de l’intérêt d’une foule de clubs, dont Leeds en Premier League.

Pour en savoir plus sur la Premier League, lisez ci-dessous

Chaque transfert de Premier League de la fenêtre d’été 2022

Jesse Lingard ciblé par cinq clubs de Premier League dont Tottenham et West Ham

Quel club de Premier League a le meilleur milieu de terrain ?