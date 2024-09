Le meilleur VPN pour débloquer le contenu en streaming

Le contenu suivant vous est proposé par les partenaires de PCMag. Si vous achetez un produit présenté ici, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation ou une autre compensation. Les prix et la disponibilité des offres sont susceptibles d’être modifiés après la publication.

Nous avons vu d’innombrables VPN, mais jamais un comme celui-ci. Si vous recherchez un VPN conçu spécifiquement pour débloquer des sites de streamingessayez OysterVPN. « Ne font-ils pas tous ça ? », vous demandez-vous peut-être. Oui, mais celui-ci le fait mieux et sans frais. Obtenez un abonnement à vie pour 39,99 $ (au lieu de 199,97 $) sur StackSocial.

OysterVPN vous connecte à des serveurs dans plus de 33 pays afin que vous puissiez accéder à leur contenu sur Netflix, Hulu, Disney+ et plus encore. Vous pourrez peut-être obtenir des émissions comme Amis, Le Bureauet Rick et Morty de retour sur Netflix simplement en rejoignant le bon serveur au Canada ou en Australie.

Ce VPN aussi bloque les publicités pendant que vous diffusezévite les ralentissements et la mise en mémoire tampon avec une consommation de données illimitée et vous permet de connecter jusqu’à dix appareils à la fois, le tout sans frais supplémentaires pendant votre abonnement à vie. Si la sécurité est votre priorité, soyez rassuré avec la politique de non-journalisation d’OysterVPN et le cryptage AES 256 bits.

Si vous voulez un VPN à vie qui ne vous facture pas de frais, prenez OysterVPN pour 39,99 $ (au lieu de 199,97 $).

