Le meilleur VPN pour Amazon Fire TV Stick en 2023

Les Firesticks sont une technologie géniale. Non seulement ils vous permettent de regarder tout le contenu en streaming que vous souhaitez, mais ils peuvent également insuffler une nouvelle vie à votre téléviseur intelligent vieillissant, le rendant à nouveau réactif et vif pour une fraction du prix d’un nouveau.

Vous pouvez même les brancher sur un écran d’ordinateur et le transformer en une sorte de téléviseur.

Tout le monde n’aime pas l’interface utilisateur, mais elle facilite le visionnage d’Amazon Prime Video, ainsi que de toutes les autres principales plateformes de streaming.

Cependant, avec toutes ces plateformes de streaming à portée de main, il existe toujours un problème plus important : la disponibilité de leur contenu. Le verrouillage régional est répandu sur tous les principaux services de streaming et peut rendre impossible le visionnage de vos émissions préférées même si elles sont techniquement disponibles, simplement verrouillées hors de votre pays.

Sans application VPN installée, vous ne pouvez regarder que les vidéos disponibles dans votre région. Soit vous verrez une erreur lorsque vous essayez de regarder quelque chose qui est uniquement destiné à d’autres régions, soit vous ne verrez tout simplement pas d’émissions et de films qui ne sont présents que dans d’autres pays.

Mais accédez à l’Appstore sur votre Fire TV Stick (ou Fire TV Cube, ou même un téléviseur qui exécute Fire TV) et installez un VPN et vous pourrez changer votre emplacement (virtuellement, bien sûr) et regarder des émissions comme si vous y étiez. régions ou pays.

Certains services de streaming, tels que BBC iPlayer, Max et 9Now, ne peuvent être utilisés que si vous résidez respectivement au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie. Si vous souhaitez regarder des émissions depuis n’importe où ailleurs, vous aurez besoin d’un VPN avec un serveur dans ces pays.

La bonne nouvelle est qu’il est très simple d’utiliser un VPN sur une clé Amazon Fire TV, et nous vous recommanderons six services qui fonctionnent tous bien pour débloquer le contenu de divers services de streaming.

Il y a un autre avantage d’un VPN : il crypte toutes les informations entre votre appareil et le serveur, afin que personne ne puisse voir quelles vidéos vous regardez, contrairement à un proxy.

Meilleurs VPN pour Amazon Fire TV Stick

1. NordVPN Avantages Débloque presque tous les services de streaming

Vitesses rapides pour le streaming 4K Les inconvénients Plus cher que certains concurrents

Le prix de l’abonnement augmente beaucoup au renouvellement Prix ​​une fois examiné :

À partir de 4,19 $ par mois NordVPN possède une interface décente, adaptée à une utilisation télévisée, ce qui signifie qu’il est facile à utiliser avec votre télécommande Fire TV. En tant que service, NordVPN est l’un des meilleurs. Il dispose d’un grand nombre de serveurs (> 5 000) dans environ 60 pays. Il est toujours efficace pour débloquer les services de streaming populaires. C’est en partie grâce à sa fonction Smart Play qui sélectionne automatiquement le serveur le plus approprié pour un pays donné. Les performances sont parmi les meilleures de tous les services VPN et plus que suffisantes pour le streaming vidéo. Les vitesses sont suffisamment rapides pour la vidéo 4K si votre connexion haut débit peut également le gérer. NordVPN n’est pas seulement bon pour votre Fire TV : vous pouvez utiliser le service sur votre ordinateur portable, votre téléphone et d’autres appareils – jusqu’à six d’entre eux en même temps. Lisez notre revue complète de NordVPN 2. Surfshark Avantages Débloque les services les plus populaires

Nombre illimité d’appareils Les inconvénients Ne débloque pas autant de services que NordVPN

Le coût de l’abonnement double lors du renouvellement Prix ​​une fois examiné :

À partir de 2,30 $ par mois (facturé à 59,76 $ d’avance pendant 26 mois) Surfshark est un autre excellent VPN pour votre Fire TV. Il n’est pas aussi efficace que Nord pour débloquer les services de streaming, mais il est là ou à peu près, et il est crucial de se rappeler que les choses changent régulièrement à mesure que les sociétés VPN jouent au chat et à la souris avec les services de streaming. Il existe une assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 si vous rencontrez des problèmes pour débloquer un service spécifique, et lors de notre dernier test Surfshark, il a débloqué BBC iPlayer, Netflix, Disney+, Max et autres. Les vitesses sont excellentes et plus que suffisantes pour le streaming en 4K. La seule fois où vous pourriez rencontrer des problèmes (comme avec n’importe quel service ici), c’est si vous essayez de diffuser à partir d’un service situé à l’autre bout de la planète aux heures de pointe. Le fait que Surfshark baisse le prix de Nord et vous permet d’utiliser son service sur un nombre illimité d’appareils en même temps en fait un excellent choix pour beaucoup. Lisez notre revue complète de Surfshark 3. ExpressVPN Avantages Meilleur déblocage de tous les services VPN (à notre connaissance)

N’augmente pas le prix lors du renouvellement de l’abonnement Prix ​​une fois examiné :

À partir de 6,67 $ par mois ExpressVPN est l’un des meilleurs services pour débloquer des vidéos. Il veille régulièrement à ce qu’environ 200 services de streaming soient disponibles pour ses utilisateurs, y compris certains des plus obscurs que d’autres fournisseurs VPN ne prennent pas nécessairement en charge. Des services comme Kayo, qui diffuse des événements sportifs en direct ainsi qu’une bonne sélection de régions Netflix (Japon, Australie et France, par exemple, en plus de Netflix US). Il est également fier de sa sécurité et de sa confidentialité, ainsi que de son service client. Cependant, vous payez plus pour tout cela : ExpressVPN n’est certainement pas l’option la moins chère ici. L’application Fire TV d’ExpressVPN est facile à utiliser sur votre FireStick ou quel que soit le modèle Fire TV dont vous disposez. Nul doute que vous souhaiterez également utiliser un service VPN sur d’autres appareils, et ExpressVPN se distingue ici par son excellente application de routeur qui vous permet de débloquer la vidéo sur les consoles de jeux, les boîtiers Apple TV et d’autres appareils qui ne prennent pas en charge les connexions VPN. Lisez notre revue complète d’ExpressVPN 4. PureVPN Avantages Débloque de nombreux services de diffusion en continu

Plan sur deux ans à un bon rapport qualité-prix Prix ​​une fois examiné :

À partir de 1,99 $ par mois PureVPN est un excellent service polyvalent et un autre service doté d’une application Fire TV prête à être installée dans l’App Store. En fait, il vient de mettre à jour ses applications Fire TV et Android TV pour augmenter les emplacements disponibles de 25 à 96, et a ajouté la prise en charge de 11 langues supplémentaires. La nouvelle prise en charge du chat en direct dans l’application est également utile. Vous ne devriez pas choisir un service VPN basé uniquement sur son application Fire TV, mais nous avons constaté que PureVPN débloque de manière fiable les vidéos de divers fournisseurs de streaming chaque fois que nous l’avons testé. En mai 2022, il a débloqué iPlayer, All4 et ITV Hub – tous des services basés au Royaume-Uni – sans problème. Parfois, Netflix remarquait que nous utilisions un VPN, mais cela fonctionnait généralement sans problème – pareil avec Amazon Prime US. PureVPN vous permet également d’utiliser votre abonnement sur jusqu’à 10 appareils à la fois. Lisez notre revue complète de PureVPN 5. VPN privé Avantages Le niveau gratuit débloque Netflix et iPlayer

Le niveau payant et illimité est très abordable Les inconvénients Utilisateurs gratuits limités à 10 Go par mois

Certains services de streaming débloqués uniquement pour les utilisateurs payants Prix ​​une fois examiné :

De gratuit Privado est l’un des seuls services VPN que nous connaissons à proposer un forfait gratuit qui débloque quelques services de streaming, notamment Netflix US, Amazon Prime et BBC iPlayer. (Il convient de souligner que le déblocage de Prime signifie que vous pouvez regarder du contenu lorsque vous êtes dans un autre pays : il n’y a aucun moyen d’accéder aux titres disponibles dans d’autres pays car votre emplacement est défini dans votre compte Amazon.) Le niveau gratuit de Privado vous permet de choisir entre 12 serveurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Canada, Mexique et Argentine. Le seul problème, qui est assez juste étant donné que c’est gratuit, est que vous êtes limité à 10 Go de streaming par mois. Bien entendu, si vous souhaitez une bande passante illimitée, vous pouvez opter pour un abonnement payant. Au moment de la rédaction de cet article, c’était vraiment très bon marché. Lisez notre revue complète de Privado VPN 6. Windscribe Avantages Forfait gratuit avec 10 Go par mois

Très facile à utiliser Les inconvénients Aucune garantie que le plan gratuit débloquera les services de streaming Prix ​​une fois examiné :

Gratuit Windscribe est un autre VPN gratuit qui vaut le détour pour diffuser des vidéos sur votre Fire TV Stick. Ce service offre 10 Go de bande passante par mois gratuitement (tout comme Privado), mais il ne vous donnera que 2 Go si vous ne saisissez pas d’adresse e-mail lors de votre inscription. L’autre raison pour laquelle c’est une bonne option est que l’application Windscribe se trouve directement dans l’Appstore de votre Fire TV, elle est donc simple à installer et à configurer. La politique de confidentialité de l’entreprise est claire et explique que même si certaines données sont collectées, elles sont supprimées dans les trois minutes suivant la fin de la session. Dans le cadre du plan gratuit de Windscribe, vous pouvez utiliser ses serveurs dans États-Unis et Royaume-Uni plus Canada, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Suisse et Hong Kong. Le problème ici est que vous n’avez pas accès aux serveurs Windflix – ceux optimisés pour le streaming – vous n’avez donc aucune garantie de débloquer Netflix ou d’autres services. Cependant, nous avons constaté que cela en débloque certains. Pour utiliser les serveurs optimisés, bénéficiez d’une bande passante illimitée et d’un accès à tous les serveurs de Windscribe dont vous avez besoin pour passer à l’un des forfaits Pro. Les vitesses ne sont pas les meilleures du marché, mais comme il est gratuit, vous pouvez le tester et voir s’il est suffisamment rapide pour diffuser les vidéos que vous souhaitez regarder.

Que dois-je rechercher dans un VPN ?

Vous trouverez un guide plus détaillé dans notre tour d’horizon des meilleurs services VPN, mais voici un résumé de ce que vous souhaiterez si vous choisissez un service à utiliser principalement avec votre Fire TV.

Application : Il devrait proposer une application dans la boutique d’applications Fire TV

Il devrait proposer une application dans la boutique d’applications Fire TV Vitesse : Les serveurs et les connexions doivent être suffisamment rapides pour diffuser des vidéos en HD

: Les serveurs et les connexions doivent être suffisamment rapides pour diffuser des vidéos en HD Choix des serveurs : Il doit y avoir des serveurs dans les pays ou régions où le contenu est disponible

: Il doit y avoir des serveurs dans les pays ou régions où le contenu est disponible Bande passante : La vidéo utilise beaucoup de données. Vous ne souhaitez donc pas limiter votre allocation de données.

: La vidéo utilise beaucoup de données. Vous ne souhaitez donc pas limiter votre allocation de données. Prix: Vous n’obtiendrez pas tout ce qui précède gratuitement !

Il existe également d’autres considérations, telles que la qualité et la disponibilité du support technique, ainsi que le fait que le service VPN conserve ou non des journaux.

De nombreux autres services VPN proposent désormais des applications pour Fire TV, et comme ce n’est pas pratique s’il n’y a pas d’application, nous n’avons recommandé que les services qui en ont une.