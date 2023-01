Le meilleur vernis à ongles rouge à porter pour la Saint-Valentin cette année – Hollywood Life

Crédit image : Adobe



Puisque vous êtes si nombreuses à être devenues des manucures professionnelles autoproclamées en vous faisant les ongles à la maison pendant la pandémie, vous allez vouloir monter en puissance pour la Saint-Valentin ! Quels que soient vos plans pour les vacances à venir le 14 février – que vous fassiez une soirée cinéma avec vos Galentines, que vous vous blottissiez sur le canapé avec votre partenaire ou que vous sortiez ensemble – un vernis à ongles rouge vif est sûr pour vous mettre dans l’esprit des vacances !

Heureusement pour vous, nous avons une gamme de rouges, du mat au pétillant en passant par le vin et le rose-rouge, pour que vous puissiez magasiner et préparer votre salon à la maison pour la Saint-Valentin !

1. Vernis à ongles OPI, Big Apple Red

S’il existe un rouge parfait, c’est bien celui-là ! Cette teinte de vernis à ongles rouge vif et brillant vous préparera à affronter le monde ! Le rouge Big Apple d’OPI est une couleur somptueuse qui parle de confiance et d’audace, ce qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour la Saint-Valentin. Le vernis à ongles OPI offre jusqu’à 7 jours d’usure et s’enlève facilement avec le dissolvant pour vernis Expert Touch ! 12 $, amazon.com

2. ella + mila Wild About You

Répandez l’amour avec l’ongle rouge ultime et un joli nom assorti ! elle+milaLa collection Love de luxe de avec un rouge vif appelé Wild About You est le vernis parfait pour la Saint-Valentin. Le vernis est formulé pour exclure spécifiquement les ingrédients dangereux et agressifs tels que le formaldéhyde, le xylène, le phosphate de triphényle, etc. Cette teinte rouge vif présente une formule résistante aux éclats, à séchage rapide et très brillante! Suivant des pratiques éthiques supplémentaires, l’entreprise reste végétalienne, sans cruauté envers les animaux et fabriquée aux États-Unis. Faisant partie de la collection Love, ce vernis rouge a des critiques élogieuses ! 11 $, ellamilla.com

3. Vernis à ongles essie Forever Yummy

Ce vernis à ongles rouge crémeux essie appelé Forever Yummy offre une couvrance parfaite et une durabilité exceptionnelle et est la teinte parfaite pour la Saint-Valentin. Le pinceau Easy Glide exclusif à Essie s’adapte à toutes les tailles d’ongles pour une application rapide, uniforme et professionnelle, tandis que la laque rouge tango crémeuse éternellement magnifique et positivement délicieuse est toujours prête à l’action ! Les appétits vont se déchaîner dans ce vernis rouge vif ! 9 $, amazon.com

4. butter LONDON Patent Shine 10X Vernis à Ongles en Rouge de Sa Majesté

Ce rouge vif audacieux est parfait pour les vacances de l’amour ! Il y a dix ans, Butter LONDON a transformé l’espace des ongles avec la laque originale sans 3 et ils recommencent avec une nouvelle formule innovante, chargée d’ingrédients pour favoriser des ongles plus brillants, plus forts et plus sains dans des teintes classiques, crémeuses et portables, comme Her Majesty’s Red est un incontournable de la Saint-Valentin. La technologie brevetée de polymère résistant aux chocs offre une brillance illimitée avec jusqu’à 10 jours d’usure. 18 $, amazon.com

5. Smith & Cult Kundalini Hustle

Ce vernis à ongles Smith & Cult dans le rouge coquelicot Kundalini Hustle est un régal à porter pour cette Saint-Valentin ! La couleur audacieuse a des centaines de critiques sur Amazon avec des clients ravis de l’éclat et de la brillance de la teinte. Sans oublier que la bouteille spéciale Smith & Cult est tout simplement magnifique ! 18 $, amazon.com

6. Zoya Polish Quad Vernis à Ongles

Nous ADORONS une bonne affaire, presque autant que nous aimons les ongles rouge vif pour la Saint-Valentin ! Obtenez une gamme de rouges avec cet ensemble de vernis à ongles Zoya appelé Fa La La La La. Cet ensemble comprend quatre vernis à ongles pleine grandeur (0,5 oz) dans les tons Dakota, un rouge vin, Sarah, un rouge métallique, Alegra, un rose fuchsia métallique étincelant et Veronica, un rouge audacieux traditionnel. Emballé dans une élégante boîte à fenêtre noire, c’est l’achat parfait et un excellent rapport qualité-prix pour seulement 15 $ ! 15 $, amazon.com

7. Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Nail Lacquer en Rouge 999

Ce vernis à ongles Dior Vernis Gel Shine & Long Wear hautement pigmenté est le vernis sensuel, sexy et succulent qu’il vous faut pour la Saint-Valentin ! Disponible dans une gamme de rouges, mais le plus brillant et le plus audacieux étant le Rouge 999, ce vernis à ongles effet gel couture présente une formule avancée qui vous offre une brillance semblable à du verre et une tenue prolongée. Chaque nuance est créée avec des pigments spéciaux qui dégagent une couleur vibrante et intense et un nouveau pinceau de précision qui fournit la quantité parfaite de vernis en un seul passage. La laque s’enlève facilement avec du dissolvant pour vernis à ongles. 30 $nordstrom.com

8. Vernis à ongles longue tenue OPI Infinite Shine dans An Affair In Red Square

Ajoutez de l’éclat à votre vie amoureuse et à votre vernis à ongles cette Saint-Valentin avec le vernis à ongles longue tenue Infinite Shine d’OPI dans le rouge profond et scintillant appelé An Affair In Red Square. Contrairement au vernis OPI ordinaire, la collection Infinite Shine est un système en 3 étapes pour une couleur longue durée. Formulé avec leur technologie ProStay, ce vernis longue tenue reste brillant et résistant aux éclats jusqu’à 11 jours ! Découvrez le système en 3 étapes avec Infinite Shine Primer, la couleur Infinite Shine au choix et terminez avec le gloss Infinite Shine. 13 $, walmart.com

