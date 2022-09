Le meilleur tracker de fitness 2022

4. Fitbit Inspire 2 – Fitbit le moins cher

L’Inspire 2 est le modèle le moins cher de la gamme Fitbit actuelle, ce qui en fait un excellent point d’entrée pour le suivi.

C’est toujours plus cher que des rivaux comme le Xiaomi Mi Band ou le Honor Band, mais l’expérience logicielle et l’écosystème de Fitbit sont tous deux excellents, donc pour certains, cela peut valoir la peine de payer un peu plus – bien que payer plus pour un écran noir et blanc plus petit pique un peu.

Cela vous aide à obtenir 10 jours d’autonomie, une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un suivi du sommeil, tandis que l’intégration avec Tile signifie que vous ne devriez plus jamais la perdre non plus. N’oubliez pas que, comme pour tous les Fitbits, vous devrez vous abonner au forfait Fitbit Premium payant pour obtenir tous peu de données hors de lui.

L’Inspire 3 a depuis été annoncé, vous voudrez peut-être attendre pour l’instant de saisir un Inspire – nous mettrons à jour ce tableau avec notre examen du nouveau modèle dès que nous l’aurons.