Lorsque vous avez un taux de cholestérol élevé, vous vous tournez probablement vers votre alimentation pour apporter des modifications afin de vous aider à contrôler votre taux de cholestérol. Beaucoup ont entendu dire qu’augmenter les fibres et réduire les graisses saturées et les sucres ajoutés peut avoir un effet positif sur le taux de cholestérol. Pourtant, vous n’avez peut-être pas entendu parler d’une boisson qui pourrait également avoir un effet bénéfique : le thé. « Le thé traditionnel contient des antioxydants et offre des bienfaits pour la santé tels que la prévention du cancer et la réduction du cholestérol », explique Lisa Andrews, MEd, RD, LDpropriétaire de Sound Bites Nutrition. Pour cette raison, il peut constituer un complément sain à la plupart des régimes.

Dans cet article, les diététistes déterminent quel est le meilleur thé pour vous aider à gérer votre taux de cholestérol et comment le déguster.

Le meilleur thé pour aider à réduire le cholestérol

Le thé vert est peut-être l’un des thés les plus bénéfiques en matière de réduction du taux de cholestérol. Le thé vert, comme d’autres types de thé, est une source de différents polyphénols. « Les polyphénols contenus dans les feuilles de thé fournissent des antioxydants », explique Wan Na Chun, MPH, RD, CPTpropriétaire de One Pot Wellness.

Certaines études ont établi un lien entre la consommation de thé vert et une légère réduction du cholestérol LDL. D’autres études ont porté spécifiquement sur les taux de cholestérol chez des populations souffrant d’autres maladies chroniques et ont découvert un bénéfice lors de l’ajout de thé vert à l’alimentation.

Plus précisément, une petite étude de 2023 a révélé que les personnes atteintes de diabète de type 2 et de néphropathie (maladie rénale) qui buvaient trois tasses de thé vert par jour présentaient une réduction de leur taux de cholestérol total. Le thé était consommé avant un repas et d’autres facteurs du régime alimentaire n’étaient pas contrôlés. Il est donc impossible de savoir si le thé seul avait un impact sur le cholestérol ou si d’autres changements alimentaires avaient un effet positif sur le cholestérol. Pourtant, les résultats sont prometteurs quant à l’impact potentiel du thé vert sur le cholestérol total.

Une méta-analyse a trouvé des résultats similaires. Cette revue a révélé que la consommation de thé vert peut contribuer de manière significative à réduire le cholestérol total et le cholestérol LDL (également appelé « mauvais »). Cependant, cette étude présentait également des limites, notamment le fait de ne pas déterminer le dosage idéal de thé vert pour influencer le taux de cholestérol.

Brooke Baird, RDN, propriétaire de Simply Divine Nutrition, affirme que la dose optimale de thé nécessaire pour aider à réduire le taux de cholestérol n’est pas clairement définie. «Cela peut varier en fonction de facteurs individuels tels que l’âge, l’état de santé, l’alimentation et le mode de vie en général», explique Baird. Il est également important de noter que de nombreuses études portant sur l’effet du thé vert sur le cholestérol utilisent un mélange d’extrait de thé vert et de thé vert comme boisson. Cependant, la plupart des études portent sur la concentration de catéchine, qui est le composé censé avoir l’impact le plus significatif sur le taux de cholestérol.

Les catéchines sont des flavonoïdes (un type d’antioxydant) présents dans le thé vert. L’EGCG est l’une des catéchines les plus connues du thé vert. « Le gallate d’épigallocatéchine (EGCG) a fait l’objet de nombreuses recherches et s’est révélé très efficace pour réduire le cholestérol », déclare Umo Callins, MS, RD, LD, CSSD, CPT, propriétaire de Well Rooted Health & Nutrition. On pense que l’effet du thé vert sur les niveaux de lipides comporte de multiples facettes. En plus de prévenir l’oxydation des LDL, qui entraîne la formation de plaques dans vos artères, « des études montrent que le thé vert peut inhiber de manière significative l’absorption des lipides dans l’intestin, ce qui est bénéfique pour réduire le cholestérol », explique Chun.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires

Même si la consommation de thé, en particulier de thé vert, peut être bénéfique pour réduire le taux de cholestérol, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires.

« La FDA n’a approuvé aucune allégation de santé concernant les boissons à base de thé vert visant à réduire le risque de maladies cardiovasculaires », explique Chun. Il est préférable de consulter votre médecin avant de consommer du thé pour aider à gérer un taux de cholestérol élevé, ajoute Chun.

Le thé contient également de la caféine, qui peut avoir des effets secondaires indésirables en cas de consommation excessive. « Boire des quantités excessives de thé contenant de la caféine pourrait entraîner des effets secondaires tels que des maux de tête, de l’insomnie, de l’irritabilité, des étourdissements et de l’anxiété », explique Chun. Une consommation excessive de caféine peut également entraîner des symptômes gastro-intestinaux dans certains cas. Cependant, la teneur totale en caféine du thé vert est inférieure à celle d’autres boissons contenant de la caféine comme le café. À titre de référence, une tasse de thé vert contient environ 30 milligrammes de caféine, contre 100 mg dans une tasse de café traditionnelle.

D’autres thés, en particulier ceux à base d’herbes, peuvent également avoir des effets secondaires involontaires. «Les tisanes peuvent interférer avec certains médicaments comme les anticoagulants, les anti-inflammatoires, les antiépileptiques, l’aspirine, les médicaments contre l’hypertension et les traitements contre le diabète», explique Chun. Il est important de revoir vos médicaments et tous les suppléments ou thés avec votre médecin.

Comment profiter du thé vert en toute sécurité

Si vous envisagez d’ajouter du thé vert à votre routine quotidienne, il est préférable de le faire d’une manière qui vous aidera à améliorer la santé de votre alimentation dans son ensemble. Évitez le thé vert contenant un excès de sucre ajouté, qui peut avoir un impact négatif sur votre santé globale. Il est également important de choisir un thé de haute qualité provenant d’une entreprise réputée qui teste les pesticides et autres contaminants. De nombreuses entreprises fourniront leurs procédures de test sur leur site Web ou fourniront un certificat d’analyse sur demande. Vous pouvez également rechercher des entreprises qui suivent les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) pour garantir la qualité.

Pour une boisson délicieuse et rafraîchissante, essayez ce thé glacé au jasmin vert, à la menthe et au citron. Pour quelque chose de chaleureux et apaisant, ce thé vert chaud au miel ne vous décevra pas.

L’essentiel

Le thé peut être une boisson délicieuse et bénéfique pour la santé à ajouter à votre alimentation. Le choix du thé, notamment du thé vert, peut avoir un effet bénéfique sur le cholestérol total. Cependant, il est préférable d’éviter de boire du thé avec du sucre ajouté pour en tirer le meilleur parti. « Bien que le thé puisse faire partie d’un mode de vie sain, il est essentiel de le consommer dans le cadre d’une alimentation et d’un mode de vie équilibrés », explique Callins. « Consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes ou des problèmes de santé sous-jacents. »