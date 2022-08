Le meilleur téléphone Vivo 2022

4. Vivo iQoo 9T – Le meilleur pour les jeux

Le marché des téléphones de jeu est de plus en plus concurrentiel, il faut donc un vrai cracker d’un appareil pour se démarquer et faire tourner les têtes.

Pour presque toutes les mesures qui comptent vraiment, l’iQoo 9T offre, avec un ensemble de caméras fiables, une autonomie de batterie élevée, un excellent écran et plus qu’assez de puissance même pour les joueurs les plus exigeants grâce au Snapdragon 8+ Gen 1. Il a même emballe une charge étonnamment rapide de 120 W.

C’est de petites manières que l’appareil se laisse tomber, avec une mauvaise gestion thermique, une haptique faible et de nombreux bloatwares préinstallés parmi d’autres frustrations logicielles.

En tant que tel, pour la plupart des gens, ce sera un smartphone qui répondra à leurs besoins et peut-être même les dépassera à bien des égards, et pour un prix qui ne laissera pas un énorme trou dans votre poche. Bien qu’il n’ait pas tout à fait le “facteur x” pour en faire une véritable superstar, l’iQoo 9T est un smartphone bien pensé et accompli qui en fait assez pour mériter une recommandation.