Le meilleur téléphone OnePlus 2022

10. OnePlus Nord CE 5G

Le Nord CE 5G est vraiment une version dépouillée du Nord original.

Le CE – qui signifie Core Edition – a le même écran et un design similaire au Nord. Bien que le chipset Snapdragon 750G soit différent, les performances sont également très proches et il existe également un support 5G.

L’appareil photo n’est pas aussi bon que celui du Nord, et l’arrière du téléphone est maintenant en plastique – mais le compromis est qu’il est maintenant à la fois plus fin et plus léger.

Plus important encore, c’est moins cher et c’est vraiment un excellent rapport qualité-prix – mais si vous pouvez vous le permettre, nous recommandons toujours à la plupart des gens d’étirer un peu plus leur budget et de s’en tenir à l’original ou à l’un des suivis les plus récents.