Le meilleur téléphone économique a 50 £ de réduction pour Prime Day

Disponible en trois couleurs – Frost Blue, Metal Bronze et Phantom Black – le Poco X3 Pro est livré avec 128 Go ou 256 Go de stockage, les deux modèles étant respectivement à 179 £ et 199 £.

Nous pensons que la version 128 Go offre beaucoup de stockage pour tous les utilisateurs, mais si vous craignez que Google n’offre plus de stockage de photos gratuit et illimité et que vous prenez beaucoup de clichés, vous pouvez opter pour le modèle haut de gamme. Voir l’offre Poco X3 Pro sur Amazon Les offres Amazon Prime Day se terminent à 23h59 le mardi 22 juin, alors n’attendez pas pour en profiter. C’est l’une des nombreuses offres de téléphone Xiaomi disponibles dans la vente Prime Day. Poco X3 Pro : notre verdict Le Poco X3 Pro est un téléphone conçu pour les joueurs Android ou les utilisateurs expérimentés avec un budget limité, bien qu’il puisse également plaire à ceux qui veulent aller plus loin dans les spécifications afin de pérenniser leur téléphone. Si les performances pures ne sont pas votre priorité, vous pouvez trouver des téléphones plus minces et plus légers, avec de meilleures performances d’appareil photo, pour environ le même prix. Ce que vous ne trouverez pas, c’est un téléphone qui peut égaler cette livre pour livre en ce moment. Il s’agit d’une puissance de traitement quasi-phare dans l’un des téléphones les moins chers du marché, et il est presque ridicule que Xiaomi l’ait réussi. Lisez notre critique complète du Poco X3 Pro. Poco X3 Pro : les meilleurs prix Détaillant Prix Livraison Comparaison des prix de plus de 24 000 magasins dans le monde Voir plus de prix