Le meilleur service des développeurs? Une centrale électrique faite de batteries.

Soleil Lofts, un développement d’appartements dans la banlieue de Salt Lake City, offre de nombreux équipements – piscines, trois spas, un terrain de basket, des appareils électriques, un parc pour chiens – pour attirer les résidents potentiels. Mais la caractéristique qui a scellé l’accord pour Maik Kannenberg, un représentant commercial d’une entreprise technologique locale, était un appareil élégant et silencieux: une batterie de stockage d’énergie. La maison de M. Kannenberg, comme tous les appartements du complexe de 156 millions de dollars et 600 unités, comprend une nouvelle batterie ecoLinx fabriquée par la société allemande Sonnen. Chargées via des panneaux solaires sur les toits, ces cellules, à peu près de la taille d’un chauffe-eau, forment collectivement ce qu’on appelle une centrale électrique virtuelle. Le système fournit non seulement 12,6 mégawattheures d’alimentation de secours pour le bâtiment, mais il fait également une meilleure utilisation de l’énergie renouvelable produite sur place. «Si je peux faire une petite partie pour rendre le monde meilleur et faire de l’Utah un endroit plus propre, je suis heureux de le faire», a déclaré M. Kannenberg, 38 ans.

Les progrès dans le stockage des batteries et la technologie solaire, associés au désir des services publics de développer l’énergie renouvelable, signifient que les centrales électriques virtuelles deviennent rapidement des outils précieux pour les propriétés commerciales et résidentielles. La demande de systèmes électriques plus résilients, récemment mise en évidence par l’échec du réseau électrique du Texas et les pannes de courant imposées en Californie pour réduire les risques d’incendies de forêt, a également rendu cette technologie plus souhaitable. Les batteries ont des applications commerciales pour tous les types de bâtiments, y compris ceux de nombreuses universités et campus d’entreprise, a déclaré CR Herro, vice-président de l’innovation pour le constructeur national Meritage Homes. «Dans les années 80, les gens ont installé l’énergie solaire parce qu’ils se préoccupaient de faire ce qu’il fallait», a-t-il déclaré. «Désormais, les systèmes solaires et à batterie comme celui de Soleil, c’est comme mettre un guichet automatique dans votre cuisine qui recrache 20 $ par mois. À mesure que de plus en plus de conducteurs optent pour les voitures électriques, les propriétaires immobiliers pourraient de plus en plus voir la valeur de la production et du stockage d’énergie, en particulier sur les sites où des dizaines de voitures doivent être rechargées en même temps. De nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur de l’énergie, voient le potentiel des centrales électriques virtuelles. OhmConnect, une start-up californienne, prévoit de construire un système massif avec 100 millions de dollars de financement de Sidewalk Infrastructure Partners (qui répertorie Alphabet, la société mère de Google, comme partenaire d’ancrage), et Swell Energy à Los Angeles a levé 450 millions de dollars pour les centrales électriques virtuelles à domicile pour aider le réseau.

Dans l’Utah, Soleil Lofts a signé un accord unique en son genre avec Rocky Mountain Power, qui peut exploiter les batteries comme source d’énergie. Cet arrangement permet à l’utilitaire de réduire les coûts de production tout en aidant le développeur à économiser de l’argent, selon le Wasatch Group, le développeur de l’Utah qui a construit et gère les appartements. Les dirigeants de Wasatch considèrent la centrale électrique virtuelle comme la preuve que les batteries sont un investissement intelligent pour les propriétaires de bâtiments. «Le VPP fournit un flux de revenus et en fait une propriété plus attrayante à louer», a déclaré Ryan Peterson, président de Wasatch Guaranty Capital, l’unité immobilière et d’investissement de la société. «L’une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons aux énergies renouvelables et à l’énergie solaire est que cela réduit les dépenses d’exploitation et augmente les flux de trésorerie, ce qui est très important pour les propriétaires immobiliers.» Le projet Soleil arrive à l’intersection de plusieurs tendances: une transition vers une énergie plus propre et renouvelable; le coût en baisse rapide des batteries et du stockage d’énergie, qui a chuté de près de 80% au cours de la dernière décennie, selon le Boston Consulting Group; et une poussée des développeurs pour réduire leur empreinte environnementale. Le stockage d’énergie par batterie aux États-Unis a considérablement augmenté l’année dernière, ajoutant 476 mégawatts de stockage au troisième trimestre, une augmentation de 240% par rapport au trimestre précédent, selon le Moniteur de stockage d’énergie aux États-Unis. Mais c’est loin d’être ce qui est nécessaire pour soutenir un système d’énergie entièrement renouvelable. Un rapport de l’Université de Californie à Berkeley, explorant la passage à l’énergie renouvelable suggère que les États-Unis auraient besoin de 150 gigawatts de stockage pour atteindre un réseau d’énergie propre à 90% d’ici 2035. «Nous sommes à un tournant», a déclaré Mark Dyson, un expert en énergie propre chez RMI, une organisation du Colorado axée sur la durabilité. «Étant donné que les prix ont tellement baissé, en particulier pour les batteries, je m’attends à ce qu’une fraction croissante des nouvelles maisons intègrent ces technologies. Les centrales électriques virtuelles sont la chose la moins chère et la plus précieuse à construire pour le système électrique américain. »

La consommation d’électricité dans les bâtiments augmente et diminue tout au long de la journée. Les énergies renouvelables et le stockage de la batterie peuvent lisser ce cycle, stocker de l’énergie lorsque l’utilisation est faible, puis l’utiliser pendant les périodes de forte demande, ce qui réduit les coûts d’électricité. «Il y a une valeur énorme pour les bâtiments qui sont éconergétiques, produisent de l’énergie renouvelable et stockent l’énergie pour se décharger au bon moment», a déclaré M. Herro.