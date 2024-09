Le meilleur scénario pour Bungie, « Destiny 2 » et « Marathon »

Destiny 2/Marathon Bungie

Il y a un sentiment accablant que ces jours-ci, Bungie pourrait être au bord de l’extinction à tout moment en raison de licenciements massifs, de départs massifs de dirigeants (avec quelques personnes problématiques restant) et de la « fin » de Destiny 2 dans sa forme actuelle, se transformant en quelque chose d’autre.

Mais aujourd’hui, je veux être à la fois réaliste et optimiste, dans une certaine mesure, alors que je théorise sur le meilleur scénario possible de ce que Bungie peut faire à partir de maintenant.

Je pense que nous devons être réalistes au moins concernant l’avenir à court terme de Destiny 2. Il n’y a pas de retour possible aux sommets que nous avons connus au cours des deux dernières années, alors que nous nous approchions de la finale de la saga Lumière et Ténèbres et atteignions la forme finale. Le mieux qu’ils puissent espérer, c’est la durabilité.

Maintenant, après cette année particulière axée sur les épisodes, nous connaissons le plan à long terme de deux petites extensions par an et des « mises à jour » entre elles. Nous ne savons pas exactement comment cela va se dérouler, au moins, cela donne l’impression d’être moins FOMO et d’avoir plus de facilité à embarquer avec des campagnes plus uniques, mais l’objectif ultime de Destiny 2 doit être d’avoir un nombre raisonnable de joueurs fidèles dans cette nouvelle période, même si ce nombre est plus bas qu’avant. Mais il doit être suffisamment élevé pour le maintenir.

Les chiffres de Steam montrent une tendance, mais ne représentent qu’une partie de l’histoire, étant donné que le jeu est également largement joué sur console. Destiny a en effet atteint son plus bas nombre moyen de joueurs au cours des 30 derniers jours de sa durée de vie, 28 000 concurrents sur Steam, soit une perte de plus de 90 % depuis les sommets de The Final Shape. L’objectif est absolument d’être au-dessus de cela, et le jeu doit trouver un chiffre qui équilibre l’investissement dans le jeu, qui va maintenant être inférieur à celui d’avant, avec les joueurs qui sont toujours là et qui dépensent toujours de l’argent, ce qui aussi Le plus gros problème de Destiny est qu’il est dans le rouge depuis longtemps, et cela doit changer. S’ils parviennent à trouver cet équilibre et que Sony a suffisamment de patience, le jeu peut continuer indéfiniment.

Cependant, si Destiny veut survivre plus d’un an ou deux dans sa deuxième décennie, il faudra fait il faut travailler sur Destiny 3, quelque chose qui devrait être lancé au moins pour la prochaine génération de consoles PS6/Xbox Y. Tous les rapports internes indiquent que c’est pas C’est une priorité pour le moment, et en tant que tel, les joueurs ne sont pas particulièrement optimistes quant à la durée de vie à long terme de la franchise dans son ensemble. Il est possible que D3 commence effectivement à prendre forme, mais Bungie ne souhaite peut-être pas non plus l’annoncer, car cela pourrait amener encore plus de joueurs à abandonner le contenu actuel et à dire qu’ils attendront simplement la suite dans quelques années. Mais une suite, un véritable bond en avant, doit se produire ou cette franchise disparaîtra complètement.

Bonus : jeu mobile Destiny

Il semblerait que cela soit toujours en cours de développement chez NetEase et même s’il est prudent de supposer que non, cela ne va pas nécessairement attirer une part énorme des joueurs actuels de Destiny étant donné un changement de format drastique, si cela peut être un jeu qui finit par imprimer de l’argent comme d’autres succès mobiles dans n’importe quelle région (Asie ?), cela pourrait être une bouée de sauvetage pour le jeu principal lui-même.

Marathon Bungie

Marathon

Il ne faut pas tourner autour du pot, Marathon doit être un succès. Non, je ne pense pas qu’il soit nécessaire qu’il soit lancé avec un nombre de joueurs absurde comme Helldivers 2, mais il fait il faut s’adapter à un nombre de joueurs beaucoup plus élevé que celui de Helldivers 2 maintenantce qui représente 22 000 joueurs de pointe par nuit seulement sept mois après le lancement. Pour un jeu en direct, non, ce ne sera pas acceptable pour Marathon. Il faut que ce soit un frapper frapper.

Je ne crains pas que Marathon ne fasse comme Concord. Concord a été un échec à un niveau totalement sans précédent et juste parce qu’il s’agit d’un autre jeu multijoueur en direct de Sony, je ne pense pas que nous devions supposer le pire à cet égard. Concord a été critiqué dès la 30e seconde de sa première bande-annonce. Le premier aperçu de Marathon a été bien accueilli, et si les prochaines présentations (qui doivent avoir lieu bientôt) sont tout aussi bonnes, alors il va créer une dynamique plutôt qu’une lente spirale descendante de mauvais buzz.

Si les informations récentes confirment que le jeu n’est pas un « hero shooter » mais plutôt un système de classes personnalisables façon Battlefield, cela devrait rassurer les joueurs qui étaient effrayés par son passage au gameplay « hero » sous la direction de Valorant. Et en parlant de Valorant, si Joe Ziegler pouvait aider à guider ce jeu vers le succès, si Marathon pouvait atteindre ce niveau, ce serait absolument le genre de succès dont Bungie et Sony ont besoin.

Concept art possible des Gummi Bears Bungie

Le reste

Le seul projet majeur dont nous ayons connaissance est Gummi Bears, actuellement développé par un nouveau studio de Bungie travaillant directement pour Sony. Le sentiment interne à propos de ce jeu est positif, mais il semble un peu moins susceptible de devenir un succès à grande échelle. Prédire le prochain Fall Guys ou Splatoon ou autre est un objectif difficile compte tenu du peu de connaissances dont nous disposons.

Bungie ne peut toutefois pas se permettre de se lancer dans des projets supplémentaires. L’entreprise a licencié plus de 200 employés et en a perdu des dizaines d’autres à cause de départs volontaires. L’un des problèmes avérés de l’entreprise jusqu’à présent est qu’elle a effectivement essayé de prendre trop de choses en même temps, et cela doit cesser. tous de Bungie qui reste travaille sur Marathon et Destiny, et c’est ainsi que cela doit rester si l’un ou l’autre veut réussir, en raison de l’échelle qu’ils doivent atteindre et maintenir.

