Le meilleur réseau 5G de Verizon reçoit un gros coup de pouce

La première expérience 5G UW de Verizon via la technologie mmW a peut-être été difficile à vivre, mais avec l’achat de tout un spectre de bande C et l’accélération de son déploiement, ils auront bientôt la 5G, vous le remarquerez. Dans le prolongement de ce déploiement, qui a débuté en janvier, Verizon a annoncé cette semaine qu’il avait presque doublé le spectre de bande C disponible pour les clients, ce qui devrait signifier de grandes choses pour la 5G.

Verizon a commencé à déployer 100 MHz de spectre en bande C sur « de nombreux » marchés, une augmentation par rapport aux 60 MHz de spectre qu’il avait précédemment déployés. Bien que pas tout à fait double, c’est un grand pas en avant et cela signifie qu’une expérience améliorée vous attend. Verizon pousse ce coup de pouce “plusieurs” mois plus tôt que prévu, grâce à des accords avec des fournisseurs de satellites qui ont dégagé le spectre de la bande C.

En déployant plus de spectre, Verizon s’attend à un service sans fil chargé “turbo” avec “des vitesses nettement plus élevées, une capacité beaucoup plus grande pour accueillir plus de clients et des services plus robustes”. La partie services là-bas est probablement en référence à la récente poussée de Verizon pour vous inciter à vous inscrire à Internet haut débit à domicile, comme nous l’avons écrit ici.

Verizon n’était pas précis sur les types de vitesses que vous pouviez maintenant voir et à la place n’a fait référence qu’aux essais qu’ils ont exécutés qui touchaient des vitesses de téléchargement de 1,4 Gbps à proximité des tours et des vitesses de 500 Mbps lorsqu’elles étaient plus éloignées. Dans des déclarations précédentes, Verizon a déclaré que les clients pouvaient s’attendre à des vitesses de téléchargement typiques de 90 à 170 Mbps et d’environ 15 à 30 Mbps en téléchargement lorsqu’ils étaient en bande C. Sommes-nous en train d’obtenir un autre saut sur ces chiffres? Je l’espère.

N’oubliez pas que pour accéder à la 5G UW de Verizon et à son réseau C-Band, vous aurez besoin d’un téléphone pris en charge. La liste a été lent à se développer, mais au moins la ligne Pixel 6 de Google est là maintenant.

Faites-nous savoir si vous voyez un coup de pouce.