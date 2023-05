«Le meilleur propriétaire du Royaume-Uni» offre au nouveau personnel du bar 500 £ juste pour se joindre pendant la ruée vers l’été

Un propriétaire de pub GÉNÉREUX offre aux nouveaux employés un paiement de 500 £ juste pour avoir rejoint leur équipe cet été.

Le Golden Lion, à Newport, au Pays de Galles, devrait bientôt être bondé alors que les Britanniques affluent vers les jardins à bière pour profiter du soleil avec une pinte croustillante.

Un pub gallois populaire offre un bonus de 500 £ aux nouveaux employés tout au long de l’été Crédit : Google Maps

Situé à quelques pas de la plage locale et du sentier côtier du Pembrokeshire, la direction du pub fait appel à de nouveaux employés pour aider à l’afflux de touristes tout au long de l’été.

Un porte-parole a déclaré à WalesOnline: « Nous avons des postes à temps plein et à temps partiel disponibles.

« Notre âge minimum est de 16 ans et nous recherchons soit une expérience professionnelle dans l’hospitalité, soit un désir d’apprendre et d’offrir un excellent service client.

« Nous sommes occupés pendant les mois d’été et offrons une prime de 500 £ aux employés nouveaux et existants qui travaillent en moyenne plus de 35 heures au cours des dix semaines d’été. »

Si quelqu’un est intéressé à travailler en moyenne 30 heures par semaine, The Golden Lion offre également un bonus de 200 £.

« Nous proposons également des taux horaires supérieurs au salaire vital, un partage complet du pourboire – nos clients sont très généreux ! – et un partage du pourboire en espèces », ont-ils ajouté.

Cela survient alors qu’un pub australien a remis aux nouveaux employés une prime de signature de 3 000 £, en plus d’un salaire à six chiffres.

L’Orchard Hotel de Chatswood, Sydney, qui cherchait à pourvoir le poste de chef de cuisine, a même abouti à offrir un bonus de parrainage de 3 000 £.

Une prime de référence de 160 £ pour le personnel du bar a également été offerte car il a du mal à trouver des candidats.

Le propriétaire Matt Docker a déclaré: « Obtenir un bon personnel et le conserver est difficile, c’est un choc.

« C’est presque comme si chaque semaine un membre du personnel partait parce qu’il avait une meilleure option. »

Tandis que le «pub le plus fabuleux» de Grande-Bretagne avait du mal à garder et à embaucher du personnel en raison de ses règles de bar «ridicules».

Les candidats potentiels pour diriger le Sir Gawain et le Green Knight au Pays de Galles ont été rebutés par les réglementations strictes du boozer.

Bien que monnaie courante chez les autres buveurs, les téléphones portables, la musique et les téléviseurs sont interdits dans le pub très apprécié qui est une ancienne ferme.

Même les jeux de fléchettes sont absents tandis que toutes les bières, mixeurs et chips sont des marques propres vendues par le propriétaire du pub Samuel Smiths.

Pendant ce temps, les pubs, les hôtels et les restaurants à travers le Royaume-Uni ont enregistré un record de 176 000 postes vacants l’année dernière.