Le meilleur progressiste Jayapal passe la course à la direction de Dem

WASHINGTON (AP) – Pramila Jayapal, présidente du Congressional Progressive Caucus, s’est retirée vendredi de la course à la direction démocrate au prochain Congrès en annonçant une candidature pour un second mandat à la tête de l’un des plus grands groupes de législateurs du parti. .

Dans une lettre à ses collègues progressistes, Jayapal, de Washington, a noté la série de réalisations du caucus pendant son mandat de présidente. Elle a également reconnu les défis auxquels sont confrontés les démocrates de la Chambre alors qu’ils deviennent le parti minoritaire en janvier.

Le mandat de Jayapal a commencé lorsque le président Joe Biden – qu’elle a surnommé le président le plus progressiste de l’histoire – est arrivé au pouvoir.

“Les deux prochaines années vont être importantes d’une manière très différente de celle des deux dernières années”, a déclaré Jayapal dans une interview à l’Associated Press jeudi. “Les deux dernières années ont consisté à gouverner, à pousser, à tirer le meilleur parti de ce que nous pouvions.”

“Les deux prochaines années vont consister à être un parti d’opposition, ce pour quoi je suis extrêmement douée parce que je me suis battue pour les droits des immigrés et je suis venue en 2016 lorsque (Donald) Trump a été élu”, a-t-elle ajouté.

Jayapal, qui est devenue la première femme amérindienne élue à la Chambre, a passé les derniers mois à explorer une candidature à un poste de direction après les élections de mi-mandat, alors que la présidente Nancy Pelosi et une grande partie de son équipe devaient se retirer et faire place à nouveaux dirigeants.

Cela s’est produit jeudi lorsque Pelosi, âgée de 82 ans, a pris la parole à la Chambre pour annoncer qu’elle se retirerait après avoir dirigé le parti pendant près de deux décennies.

Les représentants démocrates Hakeem Jeffries de New York, Katherine Clark du Massachusetts et Pete Aguilar de Californie sont considérés comme susceptibles de remplacer Pelosi, le chef de la majorité Steny Hoyer et le whip Jim Clyburn en tant que nouvelle équipe de direction.

Jeffries, membre du Progressive Caucus, pourrait entrer dans l’histoire en tant que premier président noir de la Chambre si les démocrates reprenaient le contrôle du Congrès à l’avenir.

Jayapal a déclaré que ce n’est qu’au cours des dernières semaines qu’elle a pris sa propre décision de ne pas poursuivre un poste de direction.

En octobre, Jayapal a retiré une lettre du caucus qui avait exhorté Biden à engager des pourparlers diplomatiques directs avec la Russie au sujet de son invasion de l’Ukraine. La lettre a généré un retour de flamme intense, exposé les divisions démocrates et laissé des doutes quant à savoir si Jayapal est prêt pour le leadership.

Elle a nié la lettre comme étant l’un des facteurs de sa décision.

Au lieu de cela, Jayapal a déclaré que c’était le travail accompli par le caucus au cours des deux dernières années qui l’avait incitée à se présenter à nouveau à la présidence, cette fois pour diriger le plus grand nombre de membres progressistes de l’histoire du groupe, y compris plus d’une douzaine de nouveaux membres de le groupe élu au Congrès ce mois-ci.

Si Jefferies annonce sa course à la tête de la minorité lorsque le Congrès revient après la pause de Thanksgiving, a déclaré Jayapal, il y a un certain nombre de choses qu’elle lui demanderait, ainsi qu’à son équipe de direction, avant de promettre le soutien du groupe progressiste.

“Je veux m’asseoir avec lui”, a déclaré Jayapal, “juste pour m’assurer que nous parlons du rôle du PCC en ce qui concerne le chef.”

Farnoush Amiri, Associated Press