Le meilleur producteur de Bollywood se sépare de sa femme pour infidélité présumée ? Le tweet de Kamaal R Khan laisse les internautes deviner

Les affaires de Bollywood font toujours beaucoup de bruit. En fait, les gens spéculent constamment sur les histoires d’amour, les scandales, l’infidélité et ainsi de suite. Les internautes ont désormais campé sous le tweet de Kamaal R Khan qui a déclaré que l’épouse d’un producteur de premier plan a quitté la famille. Il semble qu’elle en ait assez des relations extraconjugales constantes de son mari et qu’elle ait décidé de se retirer du mariage. Cela fait longtemps que l’infidélité et les informations sur la tricherie ne sont pas apparues, les médias sociaux sont donc très curieux à ce sujet. Jetez un oeil au tweet…

Breaking:- La femme d’un grand producteur a quitté sa maison et séjourne dans un hôtel. Elle est en colère à cause des multiples affaires du mari producteur et demande le divorce. J’aime ça. KRK (@kamaalrkhan) 18 janvier 2023

Eh bien, les personnes engagées avec son tweet ont laissé un certain nombre de commentaires. Beaucoup l’ont critiqué pour être un “Mohalle Ki Aunty” et s’immiscer dans les affaires personnelles des autres. Certains étaient trop curieux pour savoir qui pouvait en être le producteur. Certaines personnes ont commencé à spéculer et un grand nom s’est impliqué au grand choc de tous. Mais le couple est heureux ensemble d’après ce qu’il y a dans le domaine public… Jetez un œil aux tweets…

Vaise Divya Khosla Kumar hai toh bhot cute & après le divorce, elle se retrouvera avec beaucoup d’argent grâce à la pension alimentaire. Sahi haï Chiranjeevi (@Mohamma66603918) 18 janvier 2023

C’est le propriétaire de la série T, Bhushan Kumar …. Divya ghosla en ce moment à oberai mumbai .. numéro de chambre B255 Abhay (@SonaliK55399651) 19 janvier 2023

tu veux dire bhushan kumar? Harvey Specter (@HarveySpecterS2) 18 janvier 2023

Comme nous le savons, Kamaal R Khan est assez connu pour ses nouvelles et ses scoops. Il a également trollé un certain nombre de stars. Voyons si des nouvelles concrètes sortent ou non!