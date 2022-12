Le meilleur prix de Google Pixel 7 Pro est de retour

Pendant la majeure partie du mois dernier, Google a baissé les prix de ses meilleurs nouveaux produits. Cela signifiait une remise de 150 $ sur le Pixel 7 Pro, une remise de 100 $ sur le Pixel 7 et 50 $ sur la Pixel Watch pour la première fois. Ces prix sont restés plus longtemps que prévu, vous laissant de nombreuses opportunités d’en saisir un.

Pour une dernière poussée de magasinage des Fêtes, Google est parti et a ramené toutes ces mêmes offres. Si vous les avez manqués la première fois, il serait temps d’agir.

Le Pixel 7 Pro, avec sa remise de 150 $, est tombé à 749 $. Ceci, comme c’était le cas auparavant, est une offre incroyable sur ce qui pourrait être le meilleur téléphone du marché. Il a un appareil photo incroyable, des performances rapides et fluides, un design raffiné par rapport au Pixel 6 Pro et bénéficiera de mises à jour pendant 5 ans (y compris Pixel Feature Drops). Il y a tellement de choses à aimer sur le Pixel 7 Pro, que vous pouvez lire dans notre examen complet.

Le Pixel 7 est tombé à seulement 499 $, grâce à une remise de 100 $, et c’est peut-être vraiment la meilleure affaire de toute la technologie. C’est sans aucun doute mon téléphone préféré, en raison de sa taille plus petite, de son appareil photo, de ses performances et de ses logiciels toujours excellents, mais à 499 $… c’est un prix tellement avantageux. N’oubliez pas qu’il était déjà bon marché à 599 $, donc cela ressemble à du glaçage. Notre avis complet est ici.

La Pixel Watch à 50 $ de réduction peut être achetée pour 299 $. Même avec cette remise, il s’agit toujours d’une smartwatch chère et n’est probablement pas pour tout le monde. Vous devrez le recharger quotidiennement, et vous aurez souvent l’impression que ce sont les premiers jours en termes de fonctionnalités logicielles. Cela dit, c’est une montre vraiment amusante à porter depuis quelques mois. Le logiciel est rapide, l’intégration Fitbit est excellente, la batterie me permet de passer une journée complète de notifications, d’entraînements et de sommeil, et la conception est la meilleure de toutes les montres. Voici notre avis.

Sur une note connexe, je voulais souligner que si Google vous lançait une sorte de code promotionnel au cours des dernières semaines (comme ce code de 100 $), ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour réduire davantage ces produits. De nombreux codes Google Store ne peuvent malheureusement pas être combinés avec des promotions.

Difficile de dire combien de temps ces prix vont tenir. Cela pourrait être pour la semaine prochaine ou jusqu’à Noël. Quoi qu’il en soit, vous avez maintenant une seconde chance de gloire.

Liens Google Pixel Deal: