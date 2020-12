MUNCIE, Ind.: Ball State sera sans le meilleur porteur de ballon Caleb Huntley pour le match de championnat de la Mid-American Conference de vendredi après avoir annoncé que dimanche se retirait du reste de la saison.

Le joueur de 5 pieds 10 pouces et 229 livres d’Atlanta dit qu’il se concentrera plutôt sur la préparation du repêchage d’Aprils NFL.

Huntley a accumulé 437 verges et six touchés lors des trois premiers matchs des Cardinals et a prolongé sa séquence de matchs consécutifs de 100 verges à sept. Mais il a raté les trois derniers matchs de Ball State avec une blessure non révélée.

Caleb est un jeune homme formidable, altruiste, travailleur et totalement axé sur l’équipe depuis son arrivée il y a quatre ans, a déclaré l’entraîneur Mike Neu dans un communiqué. Il fait partie intégrante de cette classe senior qui a dirigé le revirement de notre programme et a rendu les cardinaux partout si fiers. Caleb était sur la bonne voie pour une saison senior remarquable avant d’être mis à l’écart par une blessure, mais son nom restera inscrit dans le livre des records parmi une lignée distinguée de demis de course.

Huntley termine sa carrière avec 2 902 verges, septième sur la liste de carrière de Ball State, et ses 21 courses de TD sont 10e de l’histoire de l’école.

Les Cardinals (5-1) ont remporté leurs cinq derniers matchs pour décrocher le titre de la division Ouest des ligues avec une victoire 30-27 samedi sur l’ouest du Michigan et affronteront le 23e Buffalo (5-0) vendredi soir à Detroit.

