Le meilleur plaqueur des Broncos, Alex Singleton, absent pour la saison en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur

WHITE SULPHUR SPRINGS, Virginie-Occidentale – Le secondeur des Denver Broncos Alex Singleton, qui est le meilleur plaqueur de l’équipe et a joué les 57 snaps en défense lors de la victoire de l’équipe contre les Buccaneers de Tampa Bay dimanche, a subi une déchirure du ligament croisé antérieur lors du match et manquera le reste de la saison.

L’entraîneur des Broncos, Sean Payton, a confirmé la blessure de Singleton après l’entraînement de mercredi au Greenbrier Resort. Les Broncos passeront la semaine au Greenbrier entre la victoire à Tampa, en Floride, et le match de dimanche contre les Jets au MetLife Field.

Payton a déclaré que Singleton s’était blessé au genou gauche lors de l’interception du safety Brandon Jones sur le QB des Buccaneers Baker Mayfield au premier quart-temps – le huitième snap défensif du match. Singleton a quitté le terrain en boitant après le jeu mais est resté dans le match et l’a terminé.

« C’est fou, mec », a déclaré le cornerback des Broncos Pat Surtain II.

« C’est dur », a déclaré le quarterback des Broncos Bo Nix. « … S’il y a une histoire, probablement une histoire, si je devais expliquer Alex en une seule chose, quel genre de gars il est, ce serait que… Je lui ai parlé à la mi-temps et il n’a pas vraiment rien dit. »

Singleton, qui mène les Broncos avec 31 plaquages, a déclaré au personnel médical des Broncos après la victoire 26-7 contre les Buccaneers qu’il avait des douleurs au genou. Les Broncos sont restés à Tampa dimanche soir avant de se rendre en Virginie-Occidentale lundi.

Singleton a subi une IRM à Tampa après le match. Payton a déclaré qu’il avait été informé des résultats de l’IRM dimanche soir et que Singleton s’était déchiré le ligament et qu’il manquerait le reste de la saison.

« C’est la première fois que j’ai eu des joueurs qui avaient des LCA… [but] « Je n’ai jamais vu quelqu’un jouer aussi longtemps ce soir-là », a déclaré Payton. « C’est assez remarquable… je n’ai jamais vu personne jouer aussi longtemps, évidemment. [after the injury] » . «

L’absence de Singleton laissera beaucoup de temps aux Broncos. Singleton portait également le dispositif de communication entraîneur-joueur dans son casque les jours de match.

Les Broncos ont signé Cody Barton, qui a joué aux côtés de Singleton au poste de secondeur intérieur dans la défense de base, lors de l’intersaison dernière, et Justin Strnad, qui en est à sa cinquième saison avec les Broncos, pourrait être ajouté aux groupes de personnel. Kristian Welch, qui a été signé juste avant le début de la saison régulière, a également joué quelques snaps au poste de secondeur intérieur lors des trois premiers matchs.

Singleton a joué tous les matchs des Broncos depuis qu’il a signé avec l’équipe en 2022. Il a mené l’équipe en termes de plaquages ​​au cours de chacune des deux saisons précédentes, avec respectivement 163 et 177.

Payton a déclaré que Singleton, qui fait partie de l’équipe de Virginie-Occidentale, subira une intervention chirurgicale dans environ deux semaines.

« Il était tout aussi surpris », a déclaré Payton. « … Nous l’avons vu dans la salle d’entraînement après le match ; il a signalé des douleurs. … Je pense que nous étions tous surpris. [surprised] » . «