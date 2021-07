Le meilleur plan illimité d’AT&T s’améliore sans augmentation de prix

Pour lancer la semaine, AT&T prend son meilleur forfait de données illimitées et étend ses fonctionnalités sans hausse de prix. Le plan AT&T Unlimited Elite est désormais livré avec plus de données, des vitesses plus rapides à tout moment et des flux à plus haute résolution plus souvent.

Le premier grand changement apporté à AT&T Unlimited Elite, qui coûte 85 $/mois pour une seule ligne, concerne son plafond de données. Le plan avait une limite de 100 Go, où AT&T pouvait ensuite réduire vos vitesses si nécessaire, mais cela va disparaître. À l’avenir, les clients AT&T Elite peuvent utiliser autant de données qu’ils le souhaitent et leur vitesse ne devrait jamais ralentir.

Le deuxième changement concerne les données de hotspot, où AT&T a augmenté la limite à 40 Go de données de hotspot mensuelles de 30 Go. Cela représente 10 Go de données supplémentaires à utiliser lors de la connexion d’appareils, encore une fois sans augmentation de prix.

Enfin, AT&T a ajouté le streaming 4K « lorsqu’il est disponible ». Cela s’ajoute à l’avantage gratuit HBO Max déjà inclus dans le plan, donc selon ce que vous prévoyez de diffuser lorsque vous utilisez des données mobiles, ces vidéos croustillantes pourraient être plus nettes.

AT&T dit ces améliorations commenceront à être déployées cette semaine et vous n’avez rien à faire si vous êtes déjà abonné à AT&T Unlimited Elite. Il n’est pas nécessaire de changer de forfait, et vous recevrez un SMS de leur part lorsqu’il sera en direct sur votre ligne.

Est-il temps que nous regardions à nouveau quel forfait illimité est le meilleur ?