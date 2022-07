Le meilleur patron du monde donne à un employé chanceux la chance de parcourir le monde avec 17 000 £ à dépenser – voici comment vous pouvez postuler

Un BOSS donne à un nouvel employé la possibilité de parcourir le monde avec 17 000 £ à dépenser en frais.

Sondre Rasch, PDG et co-fondateur de SafetyWing, a revendiqué le titre de meilleur patron du monde après avoir offert l’énorme opportunité,

Le meilleur patron du monde offre à un employé la possibilité de parcourir le monde

Le travail verra un débutant chanceux passer trois mois à parcourir le monde à travers 10 destinations de son choix.

Tout en profitant de vues incroyables, l’employé passera en revue les meilleurs espaces de coworking et leur fonctionnement.

Mais en plus de vérifier les rouages ​​​​des bureaux dans les différents environnements, les voyageurs profiteront de leur propre itinéraire sur mesure en s’aventurant dans 10 pays de leur choix.

Une assurance voyage et médicale sera fournie, plus une généreuse somme de 16 800 £ pour couvrir les frais de voyage.

Il y a juste un petit hic – vous devez être rapide, les candidatures se fermant aujourd’hui.

Mais cela semble être une évidence, les recherches de SafetyWing révélant que 30 % des employés de bureau au Royaume-Uni affirment que la crise du coût de la vie les a poussés à envisager le travail à distance.

La même étude a révélé que les nomades numériques sont cinq fois plus susceptibles que les employés de bureau de gagner entre 75 000 et 100 000 £, ce qui est parfait pour dépenser dans les points chauds touristiques pendant le voyage.

SafetyWing, qui fournit une assurance voyage et médicale aux nomades numériques et aux travailleurs à distance, a constaté que lorsqu’ils recherchaient des destinations de travail à distance de rêve, les travailleurs du numérique classaient la sécurité, le coût de la vie et les environnements de travail à distance comme leurs trois principales considérations.

Pour aider à trouver les meilleurs spots de coworking à travers le monde, le nouvel explorateur de contenu nomade de la société testera et classera les différents endroits pour aider les autres aventuriers.

Le candidat retenu écrira un blog, créera un vlog, une bobine Instagram et partagera des photos qui seront publiées sur les réseaux sociaux de SafetyWing – ce qui en fait un concert parfait pour les influenceurs de voyage en herbe.

La location sera couverte par l’assurance nomade de SafetyWing, qui est la première assurance voyage et médicale spécifiquement adaptée aux besoins du nomade avec une couverture dans plus de 185 pays.

La société offrira également une compensation pour la création de contenu en plus du budget de voyage.

Le fondateur de SafetyWing, Sondre, a déclaré que le monde ne faisait que commencer la révolution du travail à distance.

Il a déclaré: “Chez SafetyWing, nous travaillons à la création d’un filet de sécurité sociale mondial, mais nous voulons également fournir aux personnes à distance et aux nomades tout ce qu’ils doivent savoir pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le travail à distance.

“Notre explorateur de contenu nomade sera extrêmement important pour nous aider à fournir à nos clients des informations actualisées sur les endroits du monde où se trouvent les espaces de coworking de la plus haute qualité.

“Lorsqu’ils planifient leur prochaine aventure nomade, ils peuvent être sûrs que l’endroit où ils se dirigent dispose de la bonne infrastructure en place pour les aider à faire de leur mieux.”

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au vendredi 29 juillet sur le site Web de SafetyWing et la décision finale sera prise d’ici le 26 août.