Le meilleur patron de Strictly parle de “tensions” parmi les danseurs en disant “certains n’étaient pas si reconnaissants”

La patronne de STRICTLY Come Dancing s’est ouverte sur les “tensions” entre les danseurs professionnels lorsqu’elle a rejoint le spectacle.

La productrice exécutive Sarah James a déclaré que certaines stars “n’étaient pas si reconnaissantes pour le spectacle”, affirmant que plusieurs étaient même “suspectes”.

Sarah James est devenue la productrice exécutive de Strictly Come Dancing en 2019

Le patron de la télévision – qui travaillait auparavant sur The X Factor et Britain’s Got Talent, a pris la tête de Strictly en 2019 après cinq ans dans l’émission.

Elle a déclaré au Huffington Post : “Quand j’ai rejoint Strictly pour la première fois, pour être tout à fait honnête, il y avait une sorte de tension parmi les danseurs…

“Il y avait des gens qui n’étaient pas si reconnaissants pour le spectacle, qui se méfiaient du spectacle, mais depuis, je pense que ça a évolué et maintenant les danseurs sont comme une famille eux-mêmes.

“Ils s’entendent tous très bien et sont vraiment très proches et travaillent vraiment brillamment ensemble.”

Elle a ajouté: «Je me demande aussi si Covid a également changé leur façon de penser les choses.

“Je n’oublierai jamais quand j’ai fait un gros zoom avec eux tous pendant Covid pour leur dire que nous allions continuer le spectacle, le soulagement qu’ils ont eu de pouvoir continuer à danser.”

Strictly garde toujours une grande distribution tournante de danseurs professionnels dans ses livres, bricolant souvent avec le line-up de chaque série.

Certains basculent même entre les différentes versions de Strictly qui ont été vendues dans le monde – souvent sous le nom de Dancing With the Stars.





Par exemple, Vito Coppola avait déjà remporté Ballando con le Stelle, la version italienne de Strictly.

Il apparaît actuellement dans l’émission britannique avec Fleur East – et interprétera Couple’s Choice à un Destiny’s Child Megamix ce soir.