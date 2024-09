Le meilleur nouveau film de Netflix obtient une note critique proche de la perfection de 97 %

Ses trois filles Netflix

Cet article a été publié le 23/09 et réédité le 25/09.

Le vieux défi de Netflix consistant à « parcourir 80 films avant de se décider pour un seul » pourrait avoir au moins une réponse temporaire, grâce à un nouveau film original que le service a sorti. Après avoir remporté un grand succès avec Rebel Ridge (je le recommande également), un nouveau film est sorti avec des notes critiques presque parfaites, Ses trois filles.

Le film a actuellement un score impressionnant de 97% sur 114 critiques sur Rotten Tomatoesoù il est assez insensé de maintenir ce pourcentage avec autant de critiques. Il affiche également un score d’audience de 88 %, ce qui est certainement solide.

Ses trois filles Netflix

Le casting est exceptionnel. Les trois filles en question sont Natasha Lyonne de Poker Face et Orange is the New Black, Carrie Coon de The Leftovers et The Gilded Age, et Scarlet Witch elle-même, Elizabeth Olsen, dont de nombreux fans espèrent qu’elle apparaîtra à la fin du film Agatha All Along de Disney. Mais avant tout, quelque chose de beaucoup plus prestigieux. Voici le synopsis officiel du film :

« Le scénariste et réalisateur Azazel Jacobs (French Exit, The Lovers) nous propose cette histoire douce-amère et souvent drôle d’un patriarche âgé et de ses trois filles adultes qui viennent l’accompagner dans ses derniers jours. Katie (Carrie Coon) est une mère de Brooklyn autoritaire qui doit faire face à une adolescente rebelle ; Christina (Elizabeth Olsen), une mère libre d’esprit, est une mère différente, séparée de sa progéniture pour la première fois ; et Rachel (Natasha Lyonne) est une accro aux paris sportifs qui n’a jamais quitté l’appartement de son père, au grand dam de ses demi-sœurs, qui partagent une mère et une vision du monde différentes. Poursuivant son exploration astucieuse de la dynamique familiale dans des espaces très proches, Jacobs suit la fratrie au cours de trois jours instables, alors que la mort menace, que les griefs éclatent et que l’amour s’infiltre à travers les fissures d’un foyer brisé. »

Encore une fois, les scores sont excellents, même si jusqu’à présent, cela ne lui a pas permis de grimper dans le Top 10 des films les plus regardés de Netflix. Il est monté à la 4e place après avoir débuté plus bas, mais il a actuellement devant lui The Garfield Movie, Uglies et Rebel Ridge. Mais si suffisamment de bouche à oreille positive se répand, qui sait, peut-être qu’il pourrait être en tête même s’il ne s’agit pas d’un film d’action ou d’un gros chat en CGI.

C’est toujours un spectacle à voir lorsque Netflix produit un film original de premier ordre, et cette année s’est plutôt bien passée entre His Three Daughters, Rebel Ridge et Hit Man avant cela, tous des films à plus de 95% de réussite. Je vais certainement jeter un œil à Daughters sous peu, avec ces scores et ce casting.

Mise à jour (25/09) : Quelques jours plus tard, la partition de Ses Trois Filles est effectivement sortie en haut à 98%, et j’ai entendu parler d’éventuelles nominations aux Oscars pour l’une ou l’ensemble des trois femmes, compte tenu de leurs performances. Je pense qu’elles seraient toutes dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, mais il est peut-être trop tôt pour le dire avec certitude. Et non, ce ne serait presque certainement pas les trois.

Dans le top 10, His Three Daughters a glissé d’une place à la 5e place, même si on peut raisonnablement penser que ce film n’aurait probablement jamais été un grand succès d’audience par rapport aux films d’action et aux films pour enfants sur la chaîne. Et bien sûr, ce n’est pas le genre de film qui cherche à faire une suite.

Netflix aime lorsque ses films originaux acquièrent un certain prestige, cependant, et si cela finit par aboutir n’importe lequel Des nominations aux Oscars qui seraient un énorme succès pour eux. Mais en l’état actuel des choses, c’est l’un des films originaux grand public les mieux notés de tous les temps, ce qui est un exploit en soi.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.