Le meilleur nouveau film de Netflix arrive avec 98 % de notes de critiques et d’audience

Eh bien, je ne le saurais pas en me connectant à Netflix aujourd’hui car il est introuvable sur mon écran d’accueil, mais ils viennent d’ajouter mon film préféré de 2023 à leur catalogue, au moins pour un moment.

Ce serait Godzilla moins un, le long métrage à petit budget mais extrêmement impressionnant qui contraste avec les films Godzilla/Kong à bien plus grande échelle. Réalisé par Takashi Yamazi, le film n’aurait disposé que d’un budget de 15 millions de dollars, ce qui est presque incroyable compte tenu de la qualité de son interprétation de Godzilla, et cela ressemble à un film qui aurait coûté 100 millions de dollars en Occident. Il a été récompensé cette année par l’Oscar des meilleurs effets visuels.

Le film japonais est disponible sous-titré et doublé sur Netflix. Je préfère le japonais original, mais tout ce qu’il faut pour vous faire regarder le film. Il suit un pilote kamikaze survivant dont la vie croise la résurgence de Godzilla, ce qui oblige le pays à s’unir pour tenter de l’arrêter.

Un problème avec les films récents de Godzilla est qu’il est un peu difficile de se soucier autant de leurs personnages humains, car vous n’êtes en réalité là que pour que Godzilla brise des trucs ou combatte d’autres monstres. Ici, l’histoire humaine est incroyablement convaincant et ce qui fait que le film fonctionne si bien. Avez-vous déjà pensé que vous pleureriez pendant un film Godzilla ? Eh bien, il y a une première fois pour tout.

Avec la façon dont fonctionne la licence de streaming, je ne sais pas combien de temps Godzilla Minus One restera sur le service, alors regardez-le dès que possible. Même au cours d’une année de films solides, c’était mon préféré absolu et je suis vraiment heureux qu’il puisse étendre sa portée avec cette version Netflix. Il a très bien marché au box-office, 115 millions de dollars sur ce budget de 15 dollars, et une suite est peut-être en préparation, mais même quand même, davantage de gens doivent le regarder.

Nous devrons voir comment il se comporte dans les classements de films de Netflix qui regorgent de films absolument abominables ces derniers temps, comme son actuel Atlas n°1 et son ancien n°1 Madame Web. Le meilleur film de la liste en ce moment est Shrek de 2001, si cela vous dit quelque chose. Il ne pourrait y avoir de plus grand contraste que Godzilla Minus One, qui a un 98 % de note des critiques et des fansce qui signifie que c’est une image de prestige que les fans ont également appréciée, ce qui est une véritable rareté.

Au cas où ce ne serait pas clair, je ne saurais trop recommander le film. Même si vous n’aimez pas les films de monstres, je dirais quand même que vous devriez les regarder.

