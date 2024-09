Le meilleur moment pour prendre le petit-déjeuner si vous êtes diabétique

Le petit-déjeuner est l’un des repas les plus particuliers de la journée, car il est consommé après un long jeûne. (D’où le nom de « pause » et de « jeûne »). Si vous souffrez de diabète, vous voudrez peut-être savoir à quelle heure vous devez prendre votre petit-déjeuner. Juste après le réveil ? Après le café ? Attendre un peu ?

La vraie réponse à cette question est que les besoins de chacun sont uniques. L’individualisation est fondamentale dans la gestion du diabète, car de nombreux facteurs, comme votre glycémie avant les repas, vos hormones, vos médicaments et votre emploi du temps, entrent en jeu dans votre choix. En bref : ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour quelqu’un d’autre.

Pour approfondir cette discussion, nous avons demandé à des spécialistes en soins et éducation au diabète (CDCES) vivant avec le diabète de nous parler de l’heure du petit-déjeuner, de la composition des repas et des facteurs qui peuvent influencer le moment et la nature du petit-déjeuner. Voici plus d’informations sur la façon de bien planifier votre petit-déjeuner.

Les bienfaits du petit-déjeuner pour les diabétiques

Ce que vous mangez au petit-déjeuner est important pour votre santé. Il joue un rôle dans le métabolisme, fournit une énergie durable et fournit des nutriments importants pour votre bien-être. De plus, le petit-déjeuner peut avoir un effet protecteur contre les maladies chroniques. Certaines recherches suggèrent que le petit-déjeuner pourrait être lié à une réduction du risque de diabète de type 2.

« Il y a plusieurs vérités derrière l’adage, Commencez votre journée avec le petit-déjeunerdit Toby Smithson, M.Sc., R.D., C.D.E.C.E.S.responsable senior de la nutrition et du bien-être à l’American Diabetes Association et personne qui gère le diabète depuis plus de cinq décennies. « Prendre un petit-déjeuner peut aider à gérer la glycémie en interrompant une augmentation des niveaux de glucose tout au long de la journée, permet d’étaler notre consommation de glucides tout au long de la journée, offre une opportunité d’obtenir de la nutrition (il est difficile de rassembler toute notre nutrition en deux repas) et nous aide à nous sentir rassasiés jusqu’à l’heure du déjeuner », explique-t-elle.

Que rechercher dans un petit-déjeuner sain pour les diabétiques

Le petit-déjeuner ne doit pas nécessairement se résumer à du jus de fruits, des œufs, du bacon ou des céréales et du lait, selon une société basée à Minneapolis-St. Paul. Lauren Plunkett, diététiste, CDCESqui vit également avec le diabète de type 1. « Les haricots, les légumes, les fruits et les légumes verts peuvent être consommés, et la consommation régulière d’aliments végétaux entiers contribue à la sensibilité à l’insuline à long terme », dit-elle. Ces types d’aliments végétaux entiers sont faibles en graisses saturées et riches en fibres. Les fibres peuvent nous aider à rester rassasiés, contribuent à la santé intestinale et régulent la glycémie.

Lors de la planification d’un repas, y compris du petit-déjeuner, Smithson utilise la méthode de l’assiette pour diabétiques de l’American Diabetes Association. La moitié de l’assiette est constituée de légumes non féculents, un quart de protéines maigres et un quart de glucides de qualité. «« Pour préparer un petit-déjeuner sain, il faut combiner une source de protéines maigres et une source de glucides de qualité pour maintenir la glycémie stable », explique-t-elle.

Dernièrement, Smithson dit qu’elle mange des flocons d’avoine riches en fibres, associés à de la poudre de protéines et à un wrap de blanc d’œuf rempli de poivrons et d’oignons. Ce sont des aliments qu’elle préfère et qui nourrissent son corps. Elle fait des ajustements en fonction de sa glycémie et de son niveau d’activité.

Connaître les aliments qui vous conviennent est bénéfique pour maintenir votre niveau d’énergie et gérer votre glycémie. Par ailleurs, il peut être tout aussi important de savoir quels aliments ne vous conviennent pas.

Par exemple, Mary Lechner, infirmière autorisée, CDCESvit avec le diabète de type 1 depuis plus de 25 ans et elle souligne que sa glycémie augmente plus rapidement (et sa faim n’est pas satisfaite) si elle mange des céréales avec du lait plutôt que du beurre de noix étalé sur du pain grillé.

Le meilleur moment pour prendre le petit-déjeuner si vous êtes diabétique

En ce qui concerne le diabète, pensez à vous-même, car il n’existe pas de bonne ou de mauvaise façon de prendre son petit-déjeuner. Ce qui compte, c’est de trouver le rythme qui vous convient.

« Je ne recommande pas d’heure précise pour le petit-déjeuner, car le moment idéal est très individuel et différent pour chaque personne », explique Lechner. « Personnellement, je prends mon petit-déjeuner en fonction de ma faim et de mon taux de glycémie. Je ne me force pas à prendre mon petit-déjeuner si je n’ai pas faim », explique-t-elle.

Plunkett est d’accord avec le fait qu’il ne faut pas donner de recommandations générales, car de nombreux facteurs peuvent affecter vos niveaux. « La glycémie peut être particulièrement réactive au petit matin en raison de facteurs physiologiques. Elle est constamment affectée par les hormones, la nutrition, le stress et l’exercice, et cette influence varie d’une personne à l’autre et est souvent imprévisible », explique-t-elle.

Pour prendre ces facteurs en compte, testez souvent votre glycémie. « L’une de mes meilleures stratégies consiste à vérifier votre glycémie avant de manger et deux heures après pour savoir si votre programme de petit-déjeuner a bien fonctionné », explique Smithson. Si vous remarquez que votre glycémie est supérieure à l’objectif, vous devrez peut-être modifier votre petit-déjeuner, votre programme d’exercices ou vos médicaments, dit-elle. Par exemple, marcher après un repas est un outil puissant pour vous aider à gérer votre glycémie. C’est quelque chose que vous pouvez intégrer à votre routine si votre petit-déjeuner provoque une augmentation inattendue de votre glycémie.

L’essentiel

Si vous souffrez de diabète, le meilleur moment pour prendre votre petit-déjeuner dépend de divers facteurs. Les professionnels vivant avec le diabète affirment que l’heure et le type de petit-déjeuner qu’ils prennent varient en fonction de leur glycémie, de leur humeur, de leur intention de faire de l’exercice ou non, etc. Ce sont tous des éléments que vous pouvez prendre en compte pour décider du meilleur moment pour prendre votre petit-déjeuner. toi prendre le petit déjeuner.

Les aliments riches en fibres et en protéines peuvent vous aider à gérer votre appétit et votre glycémie tout en répondant à vos besoins nutritionnels. Les aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les légumineuses peuvent être un bon point de départ. Pour des informations nutritionnelles personnalisées, contactez un diététicien agréé ou un spécialiste certifié en soins et éducation au diabète.