Le meilleur moment britannique du siècle dernier révélé – selon vous, qu’est-ce qui est en tête de liste ?

Del Boy et Rodney de la télévision deviennent millionnaires et la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde de 1966 sont parmi les meilleurs moments britanniques du siècle dernier, selon une enquête.

D’autres incluent le capitaine Sir Tom Moore qui a collecté des millions pour des œuvres caritatives, la naissance du NHS et le couronnement du roi.

Le mariage télévisé de Kylie et Jason en 1987 Neighbours et Tim et Dawn se réunissant enfin dans la sitcom The Office en 2003 étaient également populaires.

Et pour ceux qui avaient envie d’une infusion, la fin du rationnement du thé en 1952 était la plus importante.

La liste des moments incroyables au cours des 100 dernières années a été compilée par Interflora pour marquer son 100e anniversaire.

Et les psychologues disent que faire un voyage dans le passé à des moments que nous avons collectivement célébrés comme la victoire finale de l’Euro l’an dernier par les Lionnes est bon pour nos âmes.

La psychologue Dr Juliet Wakefield a déclaré: « Se souvenir collectivement de ces moments a le pouvoir de nous connecter avec nos amis et nos familles. »

« Ce sentiment de connexion est puissant : il nous aide à nous sentir moins seuls et plus soutenus. Il peut même nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé en nous aidant à mieux faire face au stress.

« Je crois que cela profite à notre santé mentale et physique car cela nous permet de mieux faire face au stress et aux tensions de tous les jours. »

Bethany Day, d’Interflora, a déclaré : « Pour célébrer notre centième anniversaire, nous voulions faire voyager les gens dans le passé et revenir sur certains des moments magnifiques et franchement inattendus qui nous ont réunis au cours du siècle dernier.

« Des jalons historiques aux moments qui resteront dans l’histoire de la culture pop, chaque instant de notre liste nous a réunis dans l’admiration, l’espoir, l’étonnement ou le plaisir.

Nous avons hâte de voir quel moment la nation choisira comme son favori ».