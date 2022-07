Le meilleur mélangeur de smoothie de tous les temps est de 30 $ de rabais en ce moment (le plus bas historique)

Nous ne sommes qu’en juillet, mais cela n’empêche pas l’une de nos marques de cuisine préférées de proposer des offres de style Black Friday. Ninja Kitchen a un et vous pouvez économiser jusqu’à 35 % sur les excellents mélangeurs, friteuses à air, cafetières, couteaux de cuisine et ustensiles de cuisine de la marque.

Bien qu’il y ait beaucoup d’économies à faire sur une large gamme d’équipements de cuisine de premier ordre, la meilleure offre Ninja que j’ai trouvée jusqu’à présent est en fait sur Amazon où mon mélangeur de smoothie préféré de tous les temps, (normalement 140 $). Ce mélangeur est doté d’une puissance de 1 600 watts mais suffisamment petit pour être rangé dans une armoire de cuisine. Mais la meilleure caractéristique est son génie des tampers intégrés et torsadés, qui maintient tous vos ingrédients congelés et secs en mouvement sans avoir à s’arrêter et à gratter.

Lire mon test complet du Ninja Twisti ici et arrachez-le pendant qu’il est à ce prix bas de tous les temps.

Si vous recherchez d’autres équipements de cuisine fiables, achetez et attrapez les friteuses à air, les multicuiseurs et les charges jusqu’à 35 %.