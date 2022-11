Le meilleur médecin du comté de l’Ontario poursuit l’Université Queen’s pour des commentaires «malveillants» sur ses opinions sur la pandémie

Le Dr Matthew Strauss, médecin hygiéniste par intérim controversé dans le sud de l’Ontario, poursuit l’Université Queen’s et le chef de son département de médecine pour plus de 600 000 $, affirmant qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner de son poste à l’université en raison de « comportements malveillants et agressifs ». , déclarations condescendantes et diffamatoires » faites à son égard.

La déclaration, déposée le 20 octobre, indique que le Dr Stephen Archer, superviseur direct de Strauss et chef du département de médecine de Queen’s à Kingston, en Ontario, a constamment réprimandé Strauss pour sa critique publique des mesures de santé publique COVID-19, y compris blocages.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux et aucune défense n’a été déposée.

L’Université Queen’s a déclaré à CBC Hamilton qu’elle ne pouvait pas commenter l’affaire et Archer n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Strauss a refusé de parler officiellement de la déclaration.

Strauss, le médecin-hygiéniste par intérim des comtés de Haldimand et de Norfolk, a déjà été critiqué pour ses commentaires publics.

Il a auparavant dit sur les réseaux sociaux il préférerait donner à ses enfants le COVID-19 plutôt qu’un Happy Meal, et lorsqu’il a été initialement nommé médecin hygiéniste par intérim en septembre 2021, les libéraux de l’Ontario appelé au ministre de la Santé d’opposer son veto à son embauche.

Plus tôt cette année, il a écrit des articles d’opinion pour expliquer sa critique de masquage et mandats de vaccination .

“Soyez un médecin, pas un publiciste”

Strauss a travaillé à Queen’s en tant que professeur adjoint de médecine de juillet 2019 à novembre 2021. Il a également détenu des privilèges en tant que médecin généraliste en médecine interne et spécialiste de l’unité de soins intensifs (USI) à l’hôpital général de Kingston, selon la déclaration.

Auparavant, il a travaillé comme professeur clinique adjoint à l’Université McMaster à Hamilton et comme directeur médical des soins intensifs à l’Hôpital général de Guelph.

Steve Archer est directeur du département de médecine de l’Université Queen’s. (Steve Archer/Twitter)

L’affirmation indique qu’Archer a critiqué Strauss entre août et octobre 2020 pour ce que Strauss a dit sur les réseaux sociaux et dans des articles de presse.

“Le ton et le contenu des communications du Dr Archer ont rendu le Dr Strauss bouleversé et anxieux”, lit-on dans l’affirmation.

Strauss a pris un congé de son programme de doctorat en octobre, selon l’affirmation, mais on ne sait pas quand il est revenu.

Il a fait face à plus de critiques entre décembre et février, selon l’affirmation.

“Votre amour déclaré pour la liberté d’expression est plus égocentrique qu’au service de nos patients ou stagiaires”, lit un e-mail d’Archer à Strauss et cinq autres le 23 décembre 2020, selon la déclaration.

“Vous avez été embauché pour être médecin et non publiciste.”

L’affirmation indique que malgré les critiques, Strauss a eu un examen annuel des performances “entièrement positif” en mars 2021.

Environ un mois plus tard, la réclamation indique qu’Archer et d’autres à Queen’s ont envoyé une correspondance le 22 avril 2021, selon laquelle les commentaires publics de Strauss sont “dangereux et trompeurs” et que son comportement “menace de mettre les patients en danger”.

Il a également déclaré qu’il encourageait “de manière irresponsable” les gens à violer les mesures de santé publique tout en “semant la méfiance à l’égard des institutions de santé publique”.

Strauss a subi un “stress important”

“Le Dr Archer a en outre menacé le Dr Strauss, notant que sa licence médicale pourrait être en danger et que ses privilèges hospitaliers pourraient être révoqués s’il continuait à s’exprimer sur des questions d’intérêt public important concernant la pandémie de COVID-19 et ses positions sur les verrouillages et autres restrictions .”

La réclamation indique que lorsque Strauss a suggéré que l’université n’agissait pas de bonne foi envers lui, Archer a dit à Strauss que son contrat ne serait pas renouvelé, ce qui a conduit Strauss à n’avoir d’autre choix que de quitter l’institution.

L’Université Queen’s est située à Kingston, en Ontario. (Frédéric Pépin/Radio-Canada)

La réclamation de Strauss indique que les commentaires diffamatoires ont nui à ses relations, à ses perspectives d’emploi et à sa capacité à gagner plus d’argent.

Il a dit que cela lui avait également causé “un stress important, de l’anxiété, de la douleur et de la souffrance émotionnelles”.

Strauss a démissionné de l’université le 19 novembre 2021, malgré le fait que son contrat ne devait pas prendre fin avant le 30 juin 2022, selon l’affirmation.

En plus de demander au moins 600 000 $ – ce qui comprend une combinaison de dommages-intérêts généraux, moraux et punitifs – la réclamation demande à Queen’s la perte de salaires et d’avantages sociaux.

La plainte demande également aux défendeurs de retirer tout propos diffamatoire à propos de Strauss de tous les médias sous leur contrôle et de ne publier aucun autre propos diffamatoire à son sujet.