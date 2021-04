Les Américains ne devraient pas hésiter à consulter un médecin s’ils pensent souffrir de symptômes persistants et débilitants dus à Covid-19, a déclaré mercredi un responsable des Centers for Disease Control and Prevention.

Le soi-disant long Covid n’est toujours pas bien compris par les experts de la santé, a déclaré le Dr John Brooks, médecin-chef de la réponse Covid-19 du CDC, à un comité de la Chambre. Un médecin de soins primaires peut aider à déterminer si une personne souffre d’un long Covid ou d’une maladie non liée, a-t-il déclaré.

« Si vous présentez des symptômes que vous n’avez jamais eu auparavant, quelque chose de nouveau après Covid [such as] douleur thoracique, difficulté à respirer, vous ne pouvez pas penser clairement, vous ne vous améliorez tout simplement pas comme vous le pensiez, vous avez un seuil bas pour demander des soins », a déclaré Brooks lors d’une audition avec le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre. .

En général, les gens craignent d’aller à l’hôpital et de perdre le temps d’un médecin sur quelque chose qui n’est peut-être pas trop grave, en particulier pendant la pandémie, a déclaré Brooks. Dans les cas de potentiels longs Covid, que les chercheurs tentent encore de comprendre, les gens ne devraient pas faire cela, a-t-il déclaré.

« Cela peut être bien à court terme jusqu’à ce que nous puissions vraiment distinguer plus clairement ce qui définit cela. Nous sommes au stade de l’apprentissage », a-t-il déclaré.

Les symptômes d’un long Covid, que les chercheurs appellent maintenant les séquelles post-aiguës de Covid-19, ou PASC, peuvent se développer bien après l’infection initiale, et la gravité peut aller de légère à invalidante, selon des responsables de la santé publique et des experts de la santé.

Des chercheurs de l’Université de Washington ont publié des données en février selon lesquelles un tiers des patients signalaient des symptômes persistants, notamment de la fatigue, un essoufflement et des troubles du sommeil, qui persistaient jusqu’à neuf mois.

Le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, a déclaré mercredi au comité de la Chambre que les personnes qui ont été hospitalisées avec le virus semblent avoir plus de chances de développer un long Covid. Mais les personnes qui n’ont pas été hospitalisées peuvent également se retrouver avec des symptômes persistants, a-t-il déclaré.

Les Américains plus âgés, les femmes et les personnes obèses semblent également avoir un risque plus élevé de développer un Covid long, a déclaré Collins au comité, ajoutant que l’agence américaine travaillait rapidement pour identifier d’autres facteurs de risque potentiels.

Le NIH a lancé une initiative en février pour étudier longtemps Covid et identifier les causes et les traitements potentiels.

Certaines personnes qui ont souffert de Covid depuis longtemps disent qu’elles trouvent un soulagement après avoir été vaccinées, des experts de la santé déroutants.

Sheri Paulson, une résidente du Dakota du Nord âgée de 53 ans qui avait du mal à se lever des mois après son diagnostic de Covid-19, a déclaré à CNBC en mars qu’elle avait commencé à se sentir mieux cinq jours après avoir reçu sa première injection de Pfizer en février.

Collins a déclaré mercredi que l’agence avait entendu des rapports anecdotiques faisant état de personnes se sentant mieux après avoir été vaccinées. Mais il a ajouté que de grandes études sont encore nécessaires pour déterminer si les injections améliorent réellement les symptômes et comment.