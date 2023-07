Le meilleur médecin de l’Ontario s’attend à voir une augmentation des maladies transmises par les tiques

Le meilleur médecin de l’Ontario s’attend à voir un nombre croissant de cas de trois types de maladies transmises par les tiques dans la province, en plus de la maladie de Lyme – une propagation qui, selon lui, est directement liée au changement climatique.

Un nouveau règlement qui entre en vigueur cette fin de semaine oblige les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario à signaler les cas d’anaplasmose, de babésiose et du virus de Powassan à leurs médecins hygiénistes locaux.

Il y a eu des rapports et des publications anecdotiques sur les trois maladies découvertes en Ontario au cours des dernières années, mais la province doit maintenant commencer à les suivre officiellement, a déclaré le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore.

« Nous pouvons désormais compter et suivre l’apparition de ces maladies, les cartographier pour une carte des risques et être en mesure d’informer le public lorsque ces maladies deviennent plus répandues », a-t-il déclaré dans une interview.

« On s’attend absolument à ce que nous ayons une plus grande incidence au cours des prochaines années, car il s’agit d’une vague connue d’infections que nous avons vu migrer le long de la côte nord-est de l’Amérique du Nord et nous anticipons qu’elles affecteront les Ontariens. »

Au cours des 20 dernières années, l’incidence de la maladie de Lyme a augmenté, car les tiques, en particulier les tiques à pattes noires, sont capables de survivre aux hivers, a déclaré Moore. Les États-Unis ont vu des vagues d’anaplasmose, de babésiose et du virus Powassan survenir après des cas de maladie de Lyme, a déclaré Moore, et il s’attend à voir cela en Ontario également.

« C’est simplement grâce à la capacité de ces tiques, qui sont maintenant capables de survivre à nos hivers et de rester et de se reproduire au cours de leur cycle de vie de deux ans », a déclaré Moore.

Cette photo non datée fournie par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis montre une tique à pattes noires, également connue sous le nom de tique du cerf. Le meilleur médecin de l’Ontario s’attend à voir un nombre croissant de cas de trois types de maladies transmises par les tiques dans la province, en plus de la maladie de Lyme – une propagation qui, selon lui, est directement liée au changement climatique. LA PRESSE CANADIENNE/AP-CDC via AP

« Nous les avons vus migrer du centre-est des États-Unis et maintenant cette vague de migration que nous avons vue traverser le Connecticut et New York et ces maladies suivent les traces de la maladie de Lyme et nous prévoyons que nous aurons plus cas de ceux-ci. »

L’anaplasmose est causée par une bactérie qui pénètre dans le sang d’une personne par une piqûre de tique. Il provoque de la fièvre et des frissons, mais peut également supprimer la moelle osseuse et la création de globules blancs et rouges, ainsi que de plaquettes, a déclaré Moore.

La babésiose, en revanche, se présente de la même manière que le paludisme, a-t-il déclaré. Les tiques transmettent des parasites intracellulaires, qui pénètrent dans les globules rouges d’une personne et les font éclater, de sorte que les personnes peuvent présenter une anémie, ainsi que de la fièvre et des frissons.

La plupart des infections par le virus Powassan sont asymptomatiques, mais les personnes peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une faiblesse ou des douleurs. Mais après une phase aiguë et une période de rémission, une personne infectée peut éprouver de la confusion, une perte de coordination, des difficultés à parler, une paralysie, des convulsions ou un coma, a déclaré le médecin hygiéniste en chef adjoint, le Dr Michelle Murti.

« Environ 50% des personnes qui survivent à une maladie grave ont des problèmes de santé à long terme, tels que des maux de tête récurrents, une perte de masse et de force musculaires et des problèmes de mémoire », a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas de traitement spécifique pour la maladie à virus Powassan, selon les Centers for Disease Control aux États-Unis, les symptômes des patients sont plutôt gérés. L’anaplasmose et la babésiose peuvent être traitées avec des antibiotiques pour les cas symptomatiques.

Pour éviter les piqûres de tiques, il est conseillé aux personnes qui passent du temps à l’extérieur d’utiliser un insectifuge et de porter des vêtements traités à la perméthrine, puis de vérifier quotidiennement les tiques. Toute personne qui a trouvé une tique attachée à elle devrait consulter un médecin si elle a de la fièvre au cours du mois prochain, a déclaré Moore.

