Le meilleur médecin de l’Ontario recommande «fortement» de se masquer à l’intérieur

Les Ontariens devraient mettre un masque dans tous les lieux publics intérieurs, a conseillé lundi le meilleur médecin de la province.

Le Dr Kieran Moore «recommande fortement» l’utilisation du masque dans ces espaces, car certaines unités pédiatriques des hôpitaux de l’Ontario disent avoir été submergées par un afflux de patients malades au cours des dernières semaines.

À ce stade, la province n’a pas émis de mandat sur l’utilisation de masques dans toute la province, bien que certains responsables de la santé en aient demandé un.

Moore a déclaré que la «chute difficile et complexe» qui avait été prédite s’est matérialisée alors que la province est aux prises avec ce qu’il a décrit comme «trois menaces virales majeures»: COVID-19, la grippe et le VRS (virus respiratoire syncytial).

« Tous les trois circulent activement à travers l’Ontario dans toutes nos communautés et dans l’hémisphère occidental, contribuant aux pressions sur notre système de soins de santé pédiatrique. À mesure que le risque pour les Ontariens augmente, nous devons utiliser toutes les couches de protection dont nous disposons », a déclaré Moore.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’introduisait pas de mandat de masque, Moore a expliqué que, dans le passé, l’exigence n’a pas fonctionné dans les milieux sociaux et que l’annonce d’aujourd’hui a été faite dans le but de ramener les Ontariens «aux bases» de la prévention des infections.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, prend la parole lors d’une conférence de presse à Toronto le lundi 11 avril 2022. Moore dit que la souche de grippe dominante cette saison est mauvaise et c’est l’un des facteurs qu’il pèse alors qu’il considère une recommandation plus forte sur le masquage. LA PRESSE CANADIENNE/Nathan Denette

“C’est différent de COVID. C’est protéger nos enfants et ceux qui sont les plus jeunes d’entre nous. S’il vous plaît parents, grands-parents, frères et sœurs : si vous avez des symptômes respiratoires, vous devez vous masquer autour de ceux qui sont vulnérables.”

Il a déclaré que même si le masquage obligatoire peut réduire le risque au niveau communautaire, la recommandation de lundi se concentre sur les enfants de l’Ontario.

De plus, Moore a expliqué que si la pression sur le système de santé de la province continue d’augmenter, un mandat de masque serait “le plus loin que nous devions aller”.

Dans une mise à jour publiée par le ministère de la Santé intitulée “Gestion de la saison des virus respiratoires pédiatriques”, la province a déclaré que la recommandation s’étendait également aux écoles et aux garderies en raison du “risque supplémentaire de VRS et de grippe”.

Le ministère a déclaré que les enfants âgés de deux à cinq ans devraient également se masquer sous surveillance, s’ils tolèrent le masquage, et peuvent le mettre et le retirer en toute sécurité si nécessaire.

L’annonce de Moore intervient un jour après que le premier ministre Doug Ford a exhorté le public à porter un masque, mais s’est arrêté avant d’imposer un mandat.

Vendredi, le Hospital for Sick Children de Toronto a annoncé qu’il suspendait certaines interventions chirurgicales pour «préserver la capacité de soins intensifs» dans le contexte de la récente augmentation du nombre de patients.

Moore a révélé qu’il avait parlé avec le PDG de l’hôpital SickKids, Ronald Cohn, qui a déclaré que la moitié des patients ventilés à l’unité de soins intensifs de l’hôpital avaient le VRS et l’autre moitié avaient la grippe.

Dans le passé, Moore a déclaré qu’il recommanderait le masquage dans certains environnements intérieurs si les hôpitaux commençaient à annuler les chirurgies.

La mise à jour du ministère de la Santé indique ensuite qu’il est prêt à étendre la capacité pédiatrique de la province à 150% d’occupation pour faire face à l’augmentation.

De plus, le ministère a déclaré qu’il demandera que les patients de plus de 14 ans qui nécessitent des soins intensifs soient traités dans un hôpital pour adultes.

C’est une nouvelle de dernière heure. Plus à venir.