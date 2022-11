Le meilleur médecin de l’Ontario fera une annonce alors que les hôpitaux pédiatriques voient une augmentation sans précédent d’enfants malades

Le Dr Kieran Moore, médecin-chef de l’Ontario, devrait faire une annonce lundi matin où il devrait recommander au public de reprendre le port de masques.

CBC Toronto diffusera l’annonce en direct à 9 h HE. Vous pourrez le regarder dans le lecteur ci-dessus.

Les hôpitaux pédiatriques de l’Ontario ont dû faire face à une augmentation sans précédent d’enfants malades au cours des dernières semaines.

Moore a précédemment déclaré que cet automne et cet hiver verraient une résurgence des maladies respiratoires et qu’il recommanderait de se masquer dans certains environnements intérieurs si les hôpitaux commençaient à annuler des chirurgies pour faire face à une augmentation du nombre de patients.

Les autorités médicales ont également appelé de plus en plus le public à se masquer après que les hôpitaux pour enfants de la province ont été submergés de jeunes patients dans les services d’urgence, les services pédiatriques et les unités de soins intensifs.

Vendredi, l’Hospital for Sick Children de Toronto a annoncé qu’il réduirait les interventions chirurgicales pour redéployer le personnel dans ces régions.

Le directeur général de SickKids, le Dr Ronald Cohn, a déclaré que l’annulation des chirurgies est un coup dur pour les enfants, leurs familles et les travailleurs de la santé.

“C’est déchirant pour les familles et les enfants parce que, vous savez, le terme” chirurgie élective “n’existe pas vraiment chez les enfants”, a déclaré Cohn à CBC Toronto, ajoutant qu’il s’agissait de trouver le bon moment pour planifier et effectuer la chirurgie.

“C’est aussi incroyablement pénible moralement pour nous tous en tant que professionnels de la santé, reconnaissant que nous ne pouvons réellement pas faire ces procédures pour les enfants, sachant qu’ils en ont besoin”, a déclaré Cohn.

Dimanche, le premier ministre Doug Ford a exhorté les Ontariens à «porter un masque chaque fois que possible». (Robert Krbavac/CBC News)

Pendant ce temps, s’exprimant lors d’une conférence de presse dimanche, une question sans rapport, le premier ministre Doug Ford a exhorté les membres du public à se faire vacciner contre la grippe et à être à jour sur les vaccinations COVID-19.

“Portez un masque chaque fois que possible”, a déclaré Ford.

Ford n’a pas répondu aux questions répétées dimanche pour savoir si son gouvernement imposerait des masques dans tous les contextes.

“Je vais suivre les instructions du Dr Moore”, a déclaré Ford, une ligne qu’il a répétée plusieurs fois lorsqu’il a été pressé sur la question.