Le meilleur médecin de l’Ontario demandera au public de commencer à se masquer – mais n’émettra pas de mandat, selon des sources

Le meilleur médecin de l’Ontario recommandera au public de commencer à se masquer lundi dans le but d’aider les hôpitaux pour enfants débordés, ont déclaré samedi deux sources gouvernementales.

Il n’y aura pas de mandat de masque, juste une recommandation générale de porter des masques, en particulier dans les situations de surpeuplement, ont déclaré les sources, qui ont parlé à La Presse canadienne sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement du processus.

CBC News a contacté le ministère de la Santé de la province pour obtenir des commentaires sur les détails.

Le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a précédemment déclaré que cet automne et cet hiver verraient une résurgence des maladies respiratoires et qu’il recommanderait de se masquer dans certains environnements intérieurs si les hôpitaux commençaient à annuler des chirurgies pour faire face à une vague de patients.

Pendant ce temps, les responsables médicaux ont de plus en plus demandé au public de se masquer après que les hôpitaux pour enfants de la province ont été submergés de jeunes patients dans les services d’urgence, les services pédiatriques et les unités de soins intensifs.

Cette décision intervient au cours d’une pénurie de médicaments pour enfants qui dure depuis des mois et qui a contribué à l’augmentation du nombre de patients pédiatriques aux urgences et a poussé de nombreux parents et soignants à parcourir en ligne et dans les magasins.

L’hôpital pour enfants voit des volumes «historiques» de patients

Le directeur général de l’Hospital for Sick Children de Toronto veut que les Ontariens fassent trois choses : porter des masques, se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 et rester à l’écart du travail, de la famille et des amis lorsqu’ils sont malades.

L’hôpital a annoncé vendredi qu’il réduirait les opérations chirurgicales pour redéployer le personnel dans ces zones, a déclaré le Dr Ronald Cohn.

“J’encouragerais certainement le masquage universel en ce moment, il ne fait aucun doute que cela aiderait”, a déclaré Cohn.

“C’est extrêmement occupé et bien que je reconnaisse que des mots comme” crise “et” historique “et même” sans précédent “sont passés du signal au bruit au cours des deux dernières années et demie, nous voyons des volumes historiques d’enfants dans notre salle d’urgence , dans nos services pédiatriques habituels et dans nos unités de soins intensifs.”

Le directeur général de l’Hospital for Sick Children de Toronto veut que les Ontariens fassent trois choses : porter des masques, se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 et rester à l’écart du travail, de la famille et des amis lorsqu’ils sont malades. (Carlos Osorio/CBC)

Les enfants qui arrivent sont très malades, a-t-il dit, notant que 38 enfants dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital sont actuellement sous ventilateur.

“Jusqu’à présent, personne n’est mort, Dieu merci”, a déclaré Cohn.

“Un crève-cœur pour les familles et les enfants”

Mais l’annulation des chirurgies est un coup dur pour les enfants, leurs familles et les travailleurs de la santé.

“C’est déchirant pour les familles et les enfants parce que, vous savez, le terme” chirurgie élective “n’existe pas vraiment chez les enfants”, a déclaré Cohn à CBC Toronto, ajoutant qu’il s’agissait de trouver le bon moment pour planifier et effectuer la chirurgie.

“C’est aussi incroyablement pénible moralement pour nous tous en tant que professionnels de la santé, reconnaissant que nous ne pouvons pas réellement faire ces procédures pour les enfants, sachant qu’ils en ont besoin”, a déclaré Cohn.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à Ottawa a ouvert une deuxième unité de soins intensifs pédiatriques et a dû annuler des chirurgies pour redéployer des travailleurs de la santé pour doter le nouvel espace.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario demande également aux résidents de l’Ontario de porter des masques à l’intérieur et de se faire vacciner à jour contre la COVID-19 et la grippe.