Le meilleur médecin de Interior Health dit que le mandat de masque n’est pas nécessaire – pour le moment

Alors que les responsables de la santé publique mettent en garde contre un triple impact du virus cet hiver composé de COVID, de la grippe et de la maladie respiratoire RSV, les Britanno-Colombiens sont mieux préparés à faire face à ce qui les attend, déclare le médecin hygiéniste de Interior Health.

Le Dr Silvina Mema a fait écho à l’orientation politique exprimée par l’agente de santé provinciale, le Dr Bonnie Henry, lors d’une conférence de presse mercredi, affirmant que la justification des mandats de masque ou de vaccin n’est pas encore nécessaire.

«Cela fait un an depuis l’hiver dernier et nous avons depuis constaté une augmentation significative des vaccinations chez les enfants et les adultes au cours de cette période, ce qui a aidé à la fois à renforcer notre immunité contre les infections généralisées et à réduire la gravité de la maladie lorsque nous tombons. ces infections virales », a déclaré Mema dans une interview avec Black Press Media.

Ayant connu la pandémie de COVID-19, Mema a déclaré que les gens sont individuellement plus vigilants dans l’utilisation des outils à leur disposition – suivre une bonne hygiène, ne pas aller au travail ou dans les lieux publics lorsqu’ils sont malades, et rester plus isolés en général – pour aider à se protéger eux-mêmes et les autres.

Il incombe donc, pour l’instant, de faire confiance aux individus pour qu’ils agissent de manière responsable plutôt que de compter sur la main lourde du gouvernement pour imposer des mandats publics, et de ne pas ouvrir le débat souvent polarisant qui a eu lieu autour de la vaccination obligatoire et du masque facial. -porter des initiatives

Le port d’un masque facial, dit Mema, est une mesure qu’un individu devrait envisager lorsqu’il pense à la fois à réduire le risque de transmettre un virus ou de l’attraper par quelqu’un d’autre dans un endroit bondé comme un centre commercial ou une épicerie.

«Il n’est pas justifié d’avoir un mandat à ce stade, mais le port d’un masque est quelque chose que les gens devraient envisager s’ils ont un problème de santé, ont plus de 60 ans ou ont de jeunes enfants à la maison non encore vaccinés, pour réduire le risque d’aller à un rassemblement public », a-t-elle déclaré.

Mema explique que la pratique de l’hygiène personnelle à l’intérieur et à l’extérieur de la maison est l’un de ces outils, souvent négligés, qui sont une aide essentielle pour prévenir la propagation des germes viraux, ce qu’elle dit est maintenant appelé «l’étiquette respiratoire».

Certains de ces principes d’étiquette de base consistent à se détourner des autres lorsque vous toussez ou éternuez, à vous couvrir le nez et/ou la bouche avec un mouchoir ou une manche lorsque vous toussez ou éternuez et à vous laver les mains.

Mais elle dit que les vaccins, à la fois COVID et grippe, restent la meilleure arme de la communauté de la santé publique pour lutter contre les pandémies de virus.

“C’est la chose la plus importante car avant le COVID, c’est le nombre de personnes qui ont été vaccinées”, a-t-elle déclaré.

«Il est très important de suivre vos vaccins pour vous protéger contre le virus, et si vous obtenez une version plus douce. Nous avons manqué de vaccin contre la grippe pendant un certain temps plus tôt cet automne et c’est une bonne chose car cela signifie que les gens se font vacciner contre la grippe.

Les inquiétudes dans l’Est du Canada concernant les épidémies de virus, qui ont ravivé les appels à l’imposition de masques, sont un scénario que les responsables de la santé de la Colombie-Britannique surveillent de près.

«Il y a différentes raisons pour lesquelles cela se produit là-bas et pas ici, mais si cela commence dans cette partie du pays, nous pouvons nous attendre à ce que cela vienne dans notre direction à mesure que l’hiver avance. Comme pour toute épidémie de virus, elle doit commencer quelque part avant de se propager ailleurs », a déclaré Mema.

Comme Henry l’a également indiqué, le mandat de vaccination pour les travailleurs du système de santé est resté en place en raison de la nécessité de traiter avec des patients dans les hôpitaux et des personnes âgées dans des établissements de soins qui sont infectés par le virus.

