Le meilleur match de la coupe du monde ? Le Cameroun rattrape la Serbie ; Sortie Onana

AL WAKRAH, Qatar – Le Cameroun a pris les devants, puis a réussi à effacer un déficit de deux buts pour faire match nul 3-3 avec la Serbie lors d’un match palpitant du Groupe G au stade Al Janoub.

2 Connexe

Après que les deux équipes aient perdu leurs matchs d’ouverture dans un groupe qui comprend également la Suisse et le Brésil, favori du tournoi, le point pourrait ne pas être suffisant pour aider l’une ou l’autre équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale, mais cela les maintiendra en vie avant la troisième journée. cela a donné aux fans du monde entier de quoi s’enthousiasmer au début du coup d’envoi.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Super-sub Aboubakar mène un retour historique pour le Cameroun

Après avoir pris du retard 3-1 à la 54e minute, le Cameroun semblait pratiquement hors jeu. L’histoire a dit la même chose. Avant lundi, seules deux équipes africaines dans l’histoire de la Coupe du monde étaient revenues d’un déficit de deux buts pour obtenir un résultat : le match nul 2-2 de l’Afrique du Sud contre le Paraguay en 2002 et la victoire 3-2 de la Côte d’Ivoire contre la Serbie-et-Monténégro en 2006. .

Le reste du monde n’avait pas fait mieux. Les équipes qui ont pris du retard par deux n’étaient que 9-428-13 (WLD) de tous les temps en Coupe du monde, ce qui signifie que moins de 5% de ces équipes ont pu sauver au moins un point.

Tout a changé lorsque Vincent Aboubakar a remplacé Martin Hongla à la 55e minute. Sa course parfaitement chronométrée l’a mis en un contre un pour marquer le deuxième but de l’équipe avec une puce incroyable, puis il a assisté l’égalisation d’Eric Maxim Choupo-Moting quelques minutes plus tard.

Sans le meilleur joueur de l’équipe, André-Frank Zambo Anguissa, le Cameroun n’aurait peut-être pas eu besoin d’un retour. Tout d’abord, le milieu de terrain de Napoli a laissé Strahinja Pavlovic courir sans entrave à travers la surface et sans contestation pour marquer le premier but de la Serbie. Puis, à peine deux minutes plus tard, il a donné le ballon à bon marché en haut de la surface et n’a pas travaillé pour le récupérer, ce qui a donné à Sergej Milinkovic-Savic la chance qui a mis la Serbie devant.

Vincent Aboubakar s’est inscrit sur la feuille de match alors que le Cameroun ripostait. ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

2. La Serbie a contrôlé le jeu pendant de longues périodes

Malgré un retard à la 31e minute sur un corner tiré à la maison par Jean-Charles Castelletto, la Serbie a dicté le jeu pendant la majeure partie des deux premiers tiers du match.

En dehors de ce but, le Cameroun a rarement menacé et la Serbie a toujours réussi à se frayer un chemin jusqu’au dernier tiers. Pavlovic (45’+1′) et Milinkovic-Savic (45’+3′) leur ont donné une avance méritée juste avant la mi-temps et cela semblait si facile quand Aleksandar Mitrovic a marqué à la 53e minute que les trois points semblaient acquis. .

Mais la Serbie s’est effondrée et c’était une énorme occasion manquée de se donner une chance d’atteindre les KO avant le match contre la Suisse vendredi, où la Serbie aura désormais probablement besoin d’une victoire pour avancer, en fonction de ce qui se passe entre le Brésil et la Suisse. S’ils avaient battu le Cameroun, cela aurait ouvert la possibilité qu’un match nul aurait suffi.

Sergej Milinkovic-Savic a donné l’avantage à la Serbie mais ils ont laissé filer les choses. ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

3. L’affaire du gardien disparu

Un choc d’avant-match est survenu lorsque le gardien titulaire du Cameroun, Andre Onana, n’était pas sur la feuille d’équipe. Son absence est survenue à la suite d’un désaccord avec l’entraîneur Rigobert Song, qui, selon Onana, avait poussé l’équipe à jouer trop défensivement, ont déclaré des sources à ESPN, et Onana a donc quitté l’équipe (et la Coupe du monde). Samuel Eto’o, le président de la Fédération du Cameroun, a tenté de persuader Onana de rester avec l’équipe, mais sans succès.

Le gardien de l’Inter Milan étant indisponible, Song s’est tourné vers le Français Devis Epassy, ​​qui a fait ses débuts pour le Cameroun en 2021 et joue pour Abha en Arabie saoudite. Epassy n’aurait rien pu faire sur le premier but de la Serbie, mais il aurait pu faire mieux sur le second.

Il est impossible de dire quel impact la présence d’Onana aurait eu sur le match, mais avec un point en deux matches, les espoirs de qualification du Cameroun seront difficiles face au Brésil.

Notes des joueurs

Serbie: Milinkovic-Savic 6, Pavlovic 8, Veljkovic 6, Milenkovic 6, Kostic 7, Lukic 6, Maksimonvic 7, Zivkovic 8, Milinkovic-Savic 8, Tadic 7, Mitrovic 8.

Sous-marins: Mitrovic 6, Babic 6, Radonjic 6, Grujic 6.

Cameroun: Epassy 6, Fai 6, Castelletto 8, N.Koulou 6, Tolo 7, Kunde 7, Hongla 6, Anguissa 5, Mbeumo 6, Choupo-Moting 8, Ekambi 6.

Sous-titres : Aboubakar 8, Ondoua 6, Bassogog 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Vincent Aboubakar

Le but et la passe décisive d’Aboubakar après son entrée en deuxième période ont fait toute la différence pour le Cameroun.

PIRE: André-Frank Zambo Anguissa

Sa paire de défaillances mentales vers la fin de la première mi-temps a coûté la tête aux Lions indomptables et, peut-être, le match.

Faits saillants et moments marquants

La Serbie a pris du retard mais a marqué deux fois dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, avant de porter le score à 3-1 au début de la seconde et de donner l’impression qu’elle était en train de rouler.

Comment la Serbie est-elle passée de l’air prêt à embarquer sur le prochain vol de retour pour jouer l’un des plus beaux footballs du tournoi. Ridicule – David Cartlidge (@davidjaca) 28 novembre 2022

Mais ensuite, ce superbe effort de Vincent Aboubakar a été suivi d’un but d’Eric Maxim Choupo-Moting pour égaliser à 3-3.

QUELLE PUCE 🔥 Après un contrôle VAR, le but tient et le Cameroun en reprend un ! 🇨🇲 pic.twitter.com/2zwCtckDjW – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

CE JEU EST LIÉ 😱 Le Cameroun marque un troisième ! pic.twitter.com/pXvPbKC8I6 – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

Et le jeu a même été salué par le compte Twitter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA par la suite.

Quel jeu 👏 — Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 28 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Suivre…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Cameroun a marqué son premier but en Coupe du monde depuis Joel Matip contre le Brésil en 2014.

– La Serbie est la première équipe à marquer deux buts dans les arrêts de jeu en première mi-temps d’un match de Coupe du monde.

– Vincent Aboubakar a été le premier remplaçant à marquer pour le Cameroun depuis Roger Milla en 1994.

– C’était la première fois que le Cameroun marquait trois buts dans un match de Coupe du monde.

– En entrant aujourd’hui, les équipes à la traîne par au moins deux buts étaient 9-428-13 (WLD) de tous les temps à la Coupe du monde.

– Il s’agissait de la 5e victoire de retour à la Coupe du monde 2022, dépassant le total de la phase de groupes 2018 (4).

– Seules deux autres équipes africaines dans l’histoire de la Coupe du monde sont revenues après deux buts de retard pour obtenir un résultat : la Côte d’Ivoire (F, 3-2 contre la Serbie et Monténégro en 2006) et l’Afrique du Sud (D, 2-2 contre le Paraguay en 2002 .)

– C’était le sixième match nul 3-3 de l’histoire de la Coupe du monde et la première fois qu’il y avait un match nul 3-3 lors de Coupes du monde consécutives (le Portugal et l’Espagne ont fait match nul en 2018.)

Suivant

Serbie: Ils affronteront la Suisse le 2 décembre au stade 974, à 22 h heure locale / 14 h HE. Beaucoup dépendra du résultat des Suisses contre le Brésil plus tard.

Cameroun: Un match final difficile contre le Brésil le 2 décembre au stade Lusail, 22 h heure locale / 14 h HE. Le Brésil pourrait être qualifié d’ici là, ce qui pourrait atténuer la pression.