le meilleur match de la Coupe du monde, jusqu’à présent

C’était sans doute le match de la Coupe du monde jusqu’à présent. Avec un clin d’œil respectueux à l’Argentine-Mexique, la raison pour laquelle nous aimons le football, ce sont des compétitions comme celle-ci.

La Coupe du monde n’est pas la Coupe du monde sans les meilleurs face aux meilleurs. Et le match nul de l’Espagne avec l’Allemagne était son lien le plus proche à ce jour avec un classique des poids lourds. Les deux capitaines étaient d’anciens vainqueurs. De plus, il y avait beaucoup d’expérience en Ligue des champions. Enfin, trois des meilleurs artistes de milieu de terrain du football mondial pour la prochaine décennie ont joué. Gavi et Pedri ont représenté l’Espagne contre l’Allemand Jamal Musiala.

De plus, et plus fondamentalement, il s’agissait d’enjeux élevés. Même après une faveur du Costa Rica, l’Allemagne risquait d’être éliminée. La libération émotionnelle lorsque l’Allemagne a égalisé a raconté une histoire similaire au visage de Lionel Messi lorsqu’il a sorti l’impasse contre le Mexique : nous sommes qui nous pensons être; nous sommes toujours des prétendants.

L’Espagne-Allemagne avait un contrôle rapproché de classe mondiale, des passes au premier contact et une variation tactique décisive de la part des deux entraîneurs. Mais, mieux encore, il contenait les ingrédients préférés de Jürgen Klopp. Passion et mentalité tangibles.

Et cette fois, l’Allemagne a fait le show. Pour le dire grossièrement – ​​comme l’a fait l’ancien joueur du Bayern Sandro Wagner lorsqu’il co-commentait en direct à la télévision allemande – alors que l’Espagne avait plus de balle, l’Allemagne avait des cojones.

Le jeu de la coupe du monde

Le récit bonus de la misère à la richesse de l’égalisation de Niclas Füllkrug en disait plus que sa propre histoire. La carrière du joueur de 29 ans s’est déroulée entre les deux premiers niveaux allemands et il doit encore jouer 90 minutes de compétition internationale. Mais le niveleur de l’homme de Brême a fait allusion à plusieurs fils de jeu de tournoi.

Après tout le proto-Tiki-Taka 2.0 de l’Espagne, ils ont remplacé Morata, écarté le ballon, et le n° 9 “traditionnel” a battu Niklas Süle au premier poteau et a terminé le centre de Jordi Alba intelligemment.

À ce moment-là, vers l’heure de jeu, l’Allemagne semblait chancelante. Quelques minutes plus tôt, Luis Enrique avait cligné des yeux le premier en effectuant le remplacement d’ouverture et le changement tactique (Morata pour Torres). Leon Goretzka et Joshua Kimmich ont reçu des cartons jaunes à quelques instants d’intervalle, puis Enrique a été justifié avec le but de Morata.

L’Allemagne avait un peu fait faillite depuis le début. Mettant “le système” de côté pour annuler le trio espagnol de Barcelone au milieu de terrain, Goretzka avait joué à la place de Kai Havertz et l’Allemagne pressait haut contre probablement la meilleure équipe de balle du tournoi. Dans les dix premières minutes, il semblait qu’ils pouvaient être déchirés. Et que ferait Flick s’ils partaient en arrière ?

Les gros risques payent

Aucune des deux équipes n’a commencé avec un attaquant central. Avec Rodri à l’arrière central et Asensio comme “faux 9”, l’Espagne avait des joueurs partout sur le terrain qui pouvaient donner et recevoir le ballon sous pression. Ils ont misé sur l’incapacité des défenseurs allemands à faire de même, les ont chassés avec ferveur et ont failli être récompensés plusieurs fois en première mi-temps.

C’était un match merveilleusement ouvert à 0-0. Mais il existe différentes manières de gagner au football. Parfois, le système idéal et les meilleurs joueurs ne sont pas les principaux différentiels. Parfois, “vouloir plus” va un long chemin. L’Allemagne avait tout le courage dont elle avait besoin contre l’Espagne.

Le jeu a été moins raffiné en seconde période. Les deux équipes ont simplifié leur approche : le ballon s’est souvent écarté et soit les ailiers ont couru derrière la ligne, soit des centres ont été lancés en l’air. L’Allemagne a été incroyablement physique tout du long, elle a forcé des erreurs, puis est venue Füllkrug.

le passé rencontre le futur

Rembobinez douze ans et Sergio Busquets et Manuel Neuer se sont affrontés en demi-finale de Coupe du monde. Busquets n’avait que 21 ans mais déjà vainqueur de la Ligue des champions. Neuer était encore un joueur de Schalke à 24 ans. Ils étaient les visages des puissances ascendantes du football mondial.

En termes de football, Busquets et Neuer ont tous deux vu la montée et la chute des dynasties. La reconstruction du jeu par Pep Guardiola – des diplômés du Barça à La Masia au Bayern Munich de son arrière converti Philip Lahm – a influencé à la fois les équipes espagnole et allemande vainqueurs de la Coupe du monde 2010 et 2014.

On a souvent dit – même en dehors de Guardiola – que l’ascension de l’Allemagne empruntait au « modèle » espagnol. Entre eux, ils ont tout gagné au niveau international entre 2008 et 2014. Mais les meilleurs joueurs vieillissent et prennent leur retraite. Et le reste du monde a regardé et appris aussi. Après l’écrasement et l’incendie de l’Espagne en 2014 et 2018, l’Allemagne a fait de même lors de Russie 2018 et de l’Euro 2020 retardé. Le “cycle” devait recommencer.

L’Allemagne et l’Espagne ont toutes deux mélangé leur jeunesse et leur expérience cette année et l’Espagne a été plus radicale.

Alors que Luis Enrique faisait confiance aux adolescents barcelonais Pedri et Gavi, Thiago Alcantara, le meilleur meneur de jeu de la Premier League, n’a même pas fait partie de l’équipe. Pedri n’a eu 20 ans que deux jours après que l’Espagne a battu le Costa Rica lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, mais il a déjà joué. Telle est la foi dans le talent et le processus de la configuration nationale.

L’Allemagne, en revanche, a ummed et s’est trompée. Joachim Löw a tenté d’être radical, excluant notoirement Mats Hummels, Thomas Müller et Jérôme Boateng avant que le public du football ne soit prêt à l’accepter, et les résultats l’ont miné. L’inquiétude latente est que le talent n’est tout simplement pas là. L’équipe de cette année a raconté une histoire mitigée : un rappel pour Mario Götze, loin d’être l’avenir du football allemand ; et des accueils chaleureux pour Youssafa Moukoko et Jamal Musiala, qui, espérons-le, le sont.

La triste vérité est que l’Allemagne a fêté le point d’aujourd’hui comme une victoire. Ils ne sont pas là où ils devraient être et pourraient encore rentrer chez eux pour se ridiculiser. Nous pourrions également voir un conte de fées, mais à long terme, l’Allemagne doit continuer à apprendre de l’Espagne.

Le drame est un gagnant

Le meilleur visage de cette Coupe du monde a été son drame sur le terrain. Le match en dehors du terrain a été décevant. Mais le football réel – les bouleversements, la tension, le Niclas Füllkrug de tout cela – est un beau spectacle.

PHOTO: IMAGO / Sven Simon